Re: Трассы закрыты в Костанайской области из-за непогоды

Отправлено: - 12:08

То митинг перекрыл нам кислород

Короновирус в окружение берет

Чиновник с палкой нагоняет

Зима дороги закрывает...

И Елбасы нет, где же он

О наш великий Посейдон?

Уж он то точно разрулил бы...