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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Вам не доверяет страна
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43304
Аркадий ДЕНИСОВ: Вам не доверяет страна
Отправлено: 15.01.22 - 09:13
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Когда жанаозенцы потребовали вернуть цены на прежний уровень, из облакимата хладнокровно ответили: «Мы не можем влиять на цены, газовики находятся в конкурентной среде». Любопытно, и кто же является конкурентом заводу-монополисту? То есть это абсолютно надуманная причина и нежелание местной власти терять выгодные отношения с богатенькими газовиками.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
605
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вам не доверяет страна
Отправлено: 15.01.22 - 09:13
#1
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Лавров ответил на обвинения, что протесты в Казахстане спровоцировала РФ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал конспирологической теорией обвинения в адрес России, что это именно она спровоцировала "кризис" в Казахстане чтобы взять его под контроль.

Что то мне моя интуиция подсказывает что у бункерного крота морда в пушку!
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S
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
24
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вам не доверяет страна
Отправлено: 15.01.22 - 09:17
#2
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Всё это правильно.
Но что делать-то будем?
Президент нас не слышит, не смотря на заявления о "слышащем государстве", акимы просто игнорируют...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15336
Аркадий ДЕНИСОВ: Вам не доверяет страна
Отправлено: 15.01.22 - 09:34
#3
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бух-галтер подвальный видать хорошо вчера затарилась с 12 до трех.кроты мерещатся.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
803
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вам не доверяет страна
Отправлено: 15.01.22 - 09:36
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Лавров ответил на обвинения

Думаю,господин Калантарян,в этот раз не врёт. Чекисту сейчас не до этого.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14943
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вам не доверяет страна
Отправлено: 15.01.22 - 09:59
#5
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Жесткая концовка статьи, смело)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8033
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вам не доверяет страна
Отправлено: 15.01.22 - 10:21
#6
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Поздновато конечно статья вышла..
Но сойдёт конечно..
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
151
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вам не доверяет страна
Отправлено: 15.01.22 - 10:40
#7
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
151
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вам не доверяет страна
Отправлено: 15.01.22 - 10:47
#8
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В руководство отбор ведется по следующему принципу: заместитель или помощник не должен быть умнее начальника. Таким образом схема выглядит следующим образом. Возьмем к примеру областного начальника, его зам районный должен быть в два раза тупее его. А городской выходит уже на порядок. Шокирующее осознание приходит когда понимаешь что начало отсчета ведется не с областных начальников, а с самой верхушки. Если разложить ее по оси игрек то, местная исполнительная власть, окажется за осью икс в далеко отрицательных значениях. К сожалению даже в медицине всего три степени оценки умственных возможностей (или их отсутствия). Предлагаю рассматривать названия управляющих должностей как альтернативу медицинским. Ну например городской аким = зпр. (в действительности намного ниже, но могут еще привлечь за клевету) Кхе-кхе
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8033
Аркадий ДЕНИСОВ: Вам не доверяет страна
Отправлено: 15.01.22 - 11:00
#9
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Цитата:
Alehander:
заместитель или помощник не должен быть умнее

А может все наоборот.
Тогда окажется что со всего аппарата или акимата, самый умный сантехник, кто глядя свысока, говорит про всю систему..
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
151
Аркадий ДЕНИСОВ: Вам не доверяет страна
Отправлено: 15.01.22 - 11:06
#10
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Еще есть таксисты, парикмахеры и технички. Они точно знают как управлять страной. Не кухарки конечно, но справились бы. Но тем не менее схема проверенная. Разве что слюнку не пускают во время выступлений
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1231
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вам не доверяет страна
Отправлено: 15.01.22 - 11:13
#11
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Смело! Так обвинить Токаева - это надо иметь стальные жумыртка. Глядишь, ещё одним террористом и зачинщиком у КНБшников станет больше.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14800
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вам не доверяет страна
Отправлено: 15.01.22 - 11:18
#12
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Цитата:
А где же был в эту горячую для страны неделю Лидер нации? Видимо, он лег на дно и, как подводная лодка, ждал, кто победит?

Источник:

Я думаю что он болен. Причем настолько что это будет видно на видео.
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