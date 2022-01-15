Когда жанаозенцы потребовали вернуть цены на прежний уровень, из облакимата хладнокровно ответили: «Мы не можем влиять на цены, газовики находятся в конкурентной среде». Любопытно, и кто же является конкурентом заводу-монополисту? То есть это абсолютно надуманная причина и нежелание местной власти терять выгодные отношения с богатенькими газовиками. Читать новость
Лавров ответил на обвинения, что протесты в Казахстане спровоцировала РФ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал конспирологической теорией обвинения в адрес России, что это именно она спровоцировала "кризис" в Казахстане чтобы взять его под контроль.
Что то мне моя интуиция подсказывает что у бункерного крота морда в пушку!
В руководство отбор ведется по следующему принципу: заместитель или помощник не должен быть умнее начальника. Таким образом схема выглядит следующим образом. Возьмем к примеру областного начальника, его зам районный должен быть в два раза тупее его. А городской выходит уже на порядок. Шокирующее осознание приходит когда понимаешь что начало отсчета ведется не с областных начальников, а с самой верхушки. Если разложить ее по оси игрек то, местная исполнительная власть, окажется за осью икс в далеко отрицательных значениях. К сожалению даже в медицине всего три степени оценки умственных возможностей (или их отсутствия). Предлагаю рассматривать названия управляющих должностей как альтернативу медицинским. Ну например городской аким = зпр. (в действительности намного ниже, но могут еще привлечь за клевету) Кхе-кхе
Еще есть таксисты, парикмахеры и технички. Они точно знают как управлять страной. Не кухарки конечно, но справились бы. Но тем не менее схема проверенная. Разве что слюнку не пускают во время выступлений
Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать