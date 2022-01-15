Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вам не доверяет страна

Отправлено: - 10:47

В руководство отбор ведется по следующему принципу: заместитель или помощник не должен быть умнее начальника. Таким образом схема выглядит следующим образом. Возьмем к примеру областного начальника, его зам районный должен быть в два раза тупее его. А городской выходит уже на порядок. Шокирующее осознание приходит когда понимаешь что начало отсчета ведется не с областных начальников, а с самой верхушки. Если разложить ее по оси игрек то, местная исполнительная власть, окажется за осью икс в далеко отрицательных значениях. К сожалению даже в медицине всего три степени оценки умственных возможностей (или их отсутствия). Предлагаю рассматривать названия управляющих должностей как альтернативу медицинским. Ну например городской аким = зпр. (в действительности намного ниже, но могут еще привлечь за клевету) Кхе-кхе