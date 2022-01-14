Отправлено: - 11:48

Уже не ваш земляк:

Перечитайте Флуд, если вас не затруднит сия тяжёлая, на ваш взгляд, задача. Может быть, надеюсь, вы заметите несколько постов.Если, конечно, захотите их заметить.

Цитата:Если ты и в жизни так требуешь исполнения работы - то тяжело тебе будет.