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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14799
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.01.22 - 11:48
#3431
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Перечитайте Флуд, если вас не затруднит сия тяжёлая, на ваш взгляд, задача. Может быть, надеюсь, вы заметите несколько постов.Если, конечно, захотите их заметить.

Если ты и в жизни так требуешь исполнения работы - то тяжело тебе будет.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2594
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.01.22 - 11:49
#3432
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Я требовал и буду требовать РАВНОГО отношения и соблюдения правил форума, установленных самой редакцией.


Площадка предоставлена для дискуссии по различным вопросам, в том числе актуальным касающихся современных реалии. С моей стороны выше-это сарказм и ирония, я за свободу слова и демократию, за общение без переходов на личности и оскорбления Форумчан.

Конкретно указывай пост, аргументируй нарушения, Тимур и его команда возможно коллегиально рассмотрят и примут решения, действительно не времена же Сталина.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1218
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.01.22 - 12:13
#3433
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Почему на страницах форума пропускают слово "Рашка",когда имеют в ввиду Россию, и удаляют коммент, в котором используется слово "Колбидостан"?! Где равное ко всем отношение?! Где соблюдение правил форума?! Некоторые уже совсем берегов не видят, позволяют себе подобные выражения, с молчаливого согласия редакции.Цитата:
Victor Yang:

А не ты ли тут ТОЖЕ требовал, чтобы удаляли комменты, в которых используются эти слова - Рашка, русня и подобные?! Чего же переобулся на ходу?!Или ты считаешь, что это приемлемо?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14941
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.01.22 - 12:16
#3434
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Мне неприятно, точно так же, как и тебе за "хохлов".

Ну тебе то плевать на это :lol: вот и получай что заслужил ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14941
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.01.22 - 12:21
#3435
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А не ты ли тут ТОЖЕ требовал, чтобы удаляли комменты, в которых используются эти слова - Рашка, русня и подобные?! Чего же переобулся на ходу?!Или ты считаешь, что это приемлемо?

Я тоже против уничтжительных прозвищ и оскорбительных названий стран, народов, и их руководителей. Но тебя не поддержу из-за твоих двойных стандартов. Ты же сам считаешь, что "русня" нельзя говорить, а "хохлы" можно и нужно, что ты сам и делал неоднократно.

[Исправлено: maxsaf, 14.01.2022 - 12:22]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15336
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.01.22 - 12:21
#3436
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Цитата:
Kairat stayer:
Тимур и его команда возможно коллегиально рассмотрят и примут решения,


прогиб засчитан.
пора тебя переводить в УП.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4487
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.01.22 - 12:40
#3437
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Где Абайка? Переживать начал за него!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14941
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.01.22 - 13:05
#3438
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Где Абайка? Переживать начал за него!

Провожает ОДКБ ;-) :lol:
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1218
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.01.22 - 01:54
#3439
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Редакция предпочла отмолчаться...Показательно... Как бы потом не пришлось утекать на Украину!
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
852
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.01.22 - 08:26
#3440
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
: Перечитайте Флуд, если вас не затруднит сия тяжёлая, на ваш взгляд, задача.

Затруднит. Просто нет времени на это. Каждый должен заниматься своим желом - и модератор, и главный редактор.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Остальные почему-то заметили и тоже обратили внимание.

Остальные заметил по жалобам. Отреагировал.
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