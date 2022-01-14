Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14799
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.01.22 - 11:48
Цитата:
Если ты и в жизни так требуешь исполнения работы - то тяжело тебе будет.
Уже не ваш земляк:
Перечитайте Флуд, если вас не затруднит сия тяжёлая, на ваш взгляд, задача. Может быть, надеюсь, вы заметите несколько постов.Если, конечно, захотите их заметить.
Перечитайте Флуд, если вас не затруднит сия тяжёлая, на ваш взгляд, задача. Может быть, надеюсь, вы заметите несколько постов.Если, конечно, захотите их заметить.
Если ты и в жизни так требуешь исполнения работы - то тяжело тебе будет.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2594
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.01.22 - 11:49
Цитата:
Площадка предоставлена для дискуссии по различным вопросам, в том числе актуальным касающихся современных реалии. С моей стороны выше-это сарказм и ирония, я за свободу слова и демократию, за общение без переходов на личности и оскорбления Форумчан.
Конкретно указывай пост, аргументируй нарушения, Тимур и его команда возможно коллегиально рассмотрят и примут решения, действительно не времена же Сталина.
Уже не ваш земляк:
Я требовал и буду требовать РАВНОГО отношения и соблюдения правил форума, установленных самой редакцией.
Я требовал и буду требовать РАВНОГО отношения и соблюдения правил форума, установленных самой редакцией.
Площадка предоставлена для дискуссии по различным вопросам, в том числе актуальным касающихся современных реалии. С моей стороны выше-это сарказм и ирония, я за свободу слова и демократию, за общение без переходов на личности и оскорбления Форумчан.
Конкретно указывай пост, аргументируй нарушения, Тимур и его команда возможно коллегиально рассмотрят и примут решения, действительно не времена же Сталина.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.01.22 - 12:13
Почему на страницах форума пропускают слово "Рашка",когда имеют в ввиду Россию, и удаляют коммент, в котором используется слово "Колбидостан"?! Где равное ко всем отношение?! Где соблюдение правил форума?! Некоторые уже совсем берегов не видят, позволяют себе подобные выражения, с молчаливого согласия редакции.Цитата:
А не ты ли тут ТОЖЕ требовал, чтобы удаляли комменты, в которых используются эти слова - Рашка, русня и подобные?! Чего же переобулся на ходу?!Или ты считаешь, что это приемлемо?
Victor Yang:
А не ты ли тут ТОЖЕ требовал, чтобы удаляли комменты, в которых используются эти слова - Рашка, русня и подобные?! Чего же переобулся на ходу?!Или ты считаешь, что это приемлемо?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.01.22 - 12:16
Цитата:
Ну тебе то плевать на это вот и получай что заслужил
Уже не ваш земляк:
Мне неприятно, точно так же, как и тебе за "хохлов".
Мне неприятно, точно так же, как и тебе за "хохлов".
Ну тебе то плевать на это вот и получай что заслужил
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.01.22 - 12:21
Цитата:
Я тоже против уничтжительных прозвищ и оскорбительных названий стран, народов, и их руководителей. Но тебя не поддержу из-за твоих двойных стандартов. Ты же сам считаешь, что "русня" нельзя говорить, а "хохлы" можно и нужно, что ты сам и делал неоднократно.
[Исправлено: maxsaf, 14.01.2022 - 12:22]
Уже не ваш земляк:
А не ты ли тут ТОЖЕ требовал, чтобы удаляли комменты, в которых используются эти слова - Рашка, русня и подобные?! Чего же переобулся на ходу?!Или ты считаешь, что это приемлемо?
А не ты ли тут ТОЖЕ требовал, чтобы удаляли комменты, в которых используются эти слова - Рашка, русня и подобные?! Чего же переобулся на ходу?!Или ты считаешь, что это приемлемо?
Я тоже против уничтжительных прозвищ и оскорбительных названий стран, народов, и их руководителей. Но тебя не поддержу из-за твоих двойных стандартов. Ты же сам считаешь, что "русня" нельзя говорить, а "хохлы" можно и нужно, что ты сам и делал неоднократно.
[Исправлено: maxsaf, 14.01.2022 - 12:22]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15336
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.01.22 - 12:21
Цитата:
прогиб засчитан.
пора тебя переводить в УП.
Kairat stayer:
Тимур и его команда возможно коллегиально рассмотрят и примут решения,
Тимур и его команда возможно коллегиально рассмотрят и примут решения,
прогиб засчитан.
пора тебя переводить в УП.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4487
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.01.22 - 12:40
Где Абайка? Переживать начал за него!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.01.22 - 13:05
Цитата:
Провожает ОДКБ
Доктор СИЗО:
Где Абайка? Переживать начал за него!
Где Абайка? Переживать начал за него!
Провожает ОДКБ
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.01.22 - 01:54
Редакция предпочла отмолчаться...Показательно... Как бы потом не пришлось утекать на Украину!
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 852
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.01.22 - 08:26
Цитата:
Затруднит. Просто нет времени на это. Каждый должен заниматься своим желом - и модератор, и главный редактор.
Цитата:
Остальные заметил по жалобам. Отреагировал.
Уже не ваш земляк:
: Перечитайте Флуд, если вас не затруднит сия тяжёлая, на ваш взгляд, задача.
: Перечитайте Флуд, если вас не затруднит сия тяжёлая, на ваш взгляд, задача.
Затруднит. Просто нет времени на это. Каждый должен заниматься своим желом - и модератор, и главный редактор.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Остальные почему-то заметили и тоже обратили внимание.
Остальные почему-то заметили и тоже обратили внимание.
Остальные заметил по жалобам. Отреагировал.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 3
|Зарегистрированные пользователи: Уже не ваш земляк
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать