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≡ Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43301
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 15:56
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Кроме того, авторы петиции попросили органы местного управления «во всех городах дать улицам имени Назарбаева нейтральные названия, подчеркивающие нашу государственность, единство и Независимость страны».
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23841
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 20:14
#30
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Цитата:
maxsaf:
Улица ОДКБ уже есть где-нибудь?)

Я бы тоже - назвал так... :lol: ;-)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
908
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 21:27
#31
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Цитата:
Серый волк:
Вишневая Кош Грушовая Кош

В Алма-ате был такой район выше улицы Калинина. Улицы Яблочная, Грушевая, вишнёвая... Местные называли этот район "Компот"
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1218
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 15.01.22 - 02:56
#32
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Цитата:
serg kost:

Местные называли этот район "Компот"
---
Это шедевр! Вот чего не отнять у народа, так это то, как он метко прозвища даёт.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1218
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 15.01.22 - 02:57
#33
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Цитата:
drakon:

Я бы тоже - назвал так...
---
Где-то загрустило одно животное...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4466
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 15.01.22 - 05:22
#34
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Цитата:
maxsaf:
У нас таких пол-деревни

-----У нас таких по 5-6 таких улиц с одинаковыми названиями .
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4487
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 15.01.22 - 06:50
#35
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Цитата:
drakon:

Сходи с утра к своему бургомистру в деревне со своим предложением. Может и разрешить прицепить новую табличку к твоему дому? Вышли фото....

[Исправлено: Доктор СИЗО, 15.01.2022 - 06:52]
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4487
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 15.01.22 - 07:01
#36
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Это точно, был в Рашке в Екатеринбурге у своей тети. Удивился названию улицы, где она живет. КАПСУЛЬНАЯ))))Тетя обьяснила, что все улицы у них такие... Взрывателей, Снарядные, Минные, Крышечные, Стабилизаторные, Подкалиберные... мракобесие какое то....
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14941
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 15.01.22 - 07:16
#37
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Это точно, был в Рашке в Екатеринбурге у своей тети.

Абайка, ты зачем у дохтора аккаунт спер? :lol:
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4487
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 15.01.22 - 07:39
#38
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Цитата:
maxsaf:
а что такое аккаунт? Если что, Абайка мой друг не признанный....скоро примет мою заявку и мы узаконим наши отношения )))) 93им будет другом...

[Исправлено: Доктор СИЗО, 15.01.2022 - 07:40]
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