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≡ Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
 
 
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Куратор темы: Серый волк
Голосование:  Для переименования улицы Назарбаева срочно требуются ономасты
Гулдер кошеси
Вторая улица Гагарина
Южноуральская
улица Депутатов мажилиса
 
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14941
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 15.01.22 - 06:34
#31
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Остапа понесло...

Иностранный гражданин желает участвовать в общественной жизни. Коль самим некогда :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15335
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 15.01.22 - 06:51
#32
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Цитата:
maxsaf:
Иностранный гражданин


а может у него как и у тебя под подушкой синий паспорт.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4487
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 15.01.22 - 07:10
#33
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Цитата:
alex_60:

Значит стырил где то.... двойное гражданство в РК запрещено, карается по закону....
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14941
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 15.01.22 - 07:11
#34
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Значит стырил где то.... двойное гражданство в РК запрещено, карается по закону....

А вдруг у него одно... КЗ :-o

[Исправлено: maxsaf, 15.01.2022 - 07:13]
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4487
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 15.01.22 - 07:29
#35
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Цитата:
maxsaf:

Пусть серый сфоткает оба паспорта, прописки костанайскую и питерские покажет....тогда и поверим...я живу в Костанае... в Пакистане не был... самолет Ил 76 садился на дозаправку.... издалека мы летели....
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