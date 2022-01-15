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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 01:29
Цитата:
На мой взгляд грамотный человек разве будет одни страны хвалить, другие хаить, особенно Европу и США.
---
Ну, у тебя всё с точностью наоборот - кого надо хвалим(США и Европа), других обсираем - Россия.
Kairat stayer:
На мой взгляд грамотный человек разве будет одни страны хвалить, другие хаить, особенно Европу и США.
---
Ну, у тебя всё с точностью наоборот - кого надо хвалим(США и Европа), других обсираем - Россия.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 01:35
Цитата:
Соответственно в случае фарс-можорных обстоятельств
---
Дяденька, у вас буквы пляшут! Это какие такие обстоятельства?! Я слышал только о форс-мажорных. Наверное, в Казахстане свои обстоятельства, с блэк-джеком и ...
Kairat stayer:
Соответственно в случае фарс-можорных обстоятельств
---
Дяденька, у вас буквы пляшут! Это какие такие обстоятельства?! Я слышал только о форс-мажорных. Наверное, в Казахстане свои обстоятельства, с блэк-джеком и ...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 01:37
Цитата:
Вопрос, кому выплачиваются пенсионные умершего, есть сожительница вдова, двое детей, отец.Сожительнице вдове не дают, отец имеет право наследовать часть пенсионки?
---
Забудь! Подарите государству.
111:
Вопрос, кому выплачиваются пенсионные умершего, есть сожительница вдова, двое детей, отец.Сожительнице вдове не дают, отец имеет право наследовать часть пенсионки?
---
Забудь! Подарите государству.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11933
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 01:40
Погромщик детектед???
Погромщик детектед???
Забавная у них компания.
Один в чалме ближневосточного террорюги Салафита тут зажигает.
Другой, с ним заодно топором машет!
[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 22:43]
Погромщик детектед???
Забавная у них компания.
Один в чалме ближневосточного террорюги Салафита тут зажигает.
Другой, с ним заодно топором машет!
[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 22:43]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 01:56
Цитата:
Я тоже против уничтжительных прозвищ и оскорбительных названий стран, народов, и их руководителей. Но тебя не поддержу из-за твоих двойных стандартов. Ты же сам считаешь, что "русня" нельзя говорить, а "хохлы" можно и нужно, что ты сам и делал неоднократно.
---
Писал только для того, чтобы позлить тебя, нудного.
maxsaf:
Я тоже против уничтжительных прозвищ и оскорбительных названий стран, народов, и их руководителей. Но тебя не поддержу из-за твоих двойных стандартов. Ты же сам считаешь, что "русня" нельзя говорить, а "хохлы" можно и нужно, что ты сам и делал неоднократно.
---
Писал только для того, чтобы позлить тебя, нудного.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 02:02
Как же не потроллить того, кто так сильно переживает за Украину, но живёт при всём этом в Канаде. Да ещё и родного украинского языка не знает! Животное вон, хоть говорит, что знает казахский! А внучок говорит, что не знает, хорошо хоть, что перестал всем говорить, что он - кипчак!Спортсмен-легкоатлет прямо признаётся, что обучался на казахском (странно, нам же тут все "патриоты" пытаются доказать, что обучения на казахском языке при СССР не было!), поэтому иногда просит прощения за ошибки.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 02:13
Насекомое, меня постоянно упоминает.
Наверно хочет моего внимания что ли..
Забудь..
Пиши свои доносы без меня..
Наверно хочет моего внимания что ли..
Забудь..
Пиши свои доносы без меня..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 02:18
Когда предлагал дружить против кого то, я уже тогда понял что за человек.
Так что ко мне не надо подмазываться, как ты подмазываешься к максафу, когда чувствуешь что один..
Расстояние.
Держи..
[Исправлено: 111, 15.01.2022 - 02:19]
Так что ко мне не надо подмазываться, как ты подмазываешься к максафу, когда чувствуешь что один..
Расстояние.
Держи..
[Исправлено: 111, 15.01.2022 - 02:19]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 03:00
Цитата:
Я бы тебя послал, но вижу, ты с него и не слазишь! Ты отвечаешь, как мужЫк, за свои слова?!Чтобы я, да ещё и тебе, предлагал дружить против кого-то?!Ты на себя пуху-то не набрасывай!За базар когда-то придётся ответить.
111:
Я бы тебя послал, но вижу, ты с него и не слазишь! Ты отвечаешь, как мужЫк, за свои слова?!Чтобы я, да ещё и тебе, предлагал дружить против кого-то?!Ты на себя пуху-то не набрасывай!За базар когда-то придётся ответить.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 03:03
А против Сизо кто подговаривал?
То то..
Не обращайся ко мне больше..
То то..
Не обращайся ко мне больше..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 03:43
Цитата:
Спрошу напрямую(нарушу правила в очередной раз, ибо, как мне сказали профаны:"нельзя допускать прямое обращение, такое только в личке!") - ты дебил?! И если уж утверждаешь подобное, то предоставь факты!Где пруфы?! Там же, где и подтверждения, что Максаф с Украины?!Иначе грош цена тебе и твоим словам!Хотя таких, как ты, на базаре продают по пятаку пучок.Никчёмышей.Горе-электриков.Людишек, у которых ручонки кривые растут оттуда же, откуда и ноги.Уничтожателей пива.Горе-Шрайбикусов. Внуков неизвестных Героев Советского Союза.Крадунов отрубей.Шнырей воровских.Выходящих к памятнику борцов с режимом. Забивающих стрелку на берегах Тобола.Продолжать?! Ты тут много чего о себе наговорил.
111:
Спрошу напрямую(нарушу правила в очередной раз, ибо, как мне сказали профаны:"нельзя допускать прямое обращение, такое только в личке!") - ты дебил?! И если уж утверждаешь подобное, то предоставь факты!Где пруфы?! Там же, где и подтверждения, что Максаф с Украины?!Иначе грош цена тебе и твоим словам!Хотя таких, как ты, на базаре продают по пятаку пучок.Никчёмышей.Горе-электриков.Людишек, у которых ручонки кривые растут оттуда же, откуда и ноги.Уничтожателей пива.Горе-Шрайбикусов. Внуков неизвестных Героев Советского Союза.Крадунов отрубей.Шнырей воровских.Выходящих к памятнику борцов с режимом. Забивающих стрелку на берегах Тобола.Продолжать?! Ты тут много чего о себе наговорил.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4480
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 03:56
Цитата:
Интересно очень Заканович, продолжай дальше свои разоблачения Земляка..
Что ему от меня пенсионера вообще надо? Во всяком случае, он совершил подлый проступок, запрещенный Правилами форума...Выгнать из форума всех иногородних, и захлопнуть за ними дверь...Достали уже...
[Исправлено: Доктор СИЗО, 15.01.2022 - 04:01]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 15.01.2022 - 04:04]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 15.01.2022 - 04:06]
111:
Интересно очень Заканович, продолжай дальше свои разоблачения Земляка..
Что ему от меня пенсионера вообще надо? Во всяком случае, он совершил подлый проступок, запрещенный Правилами форума...Выгнать из форума всех иногородних, и захлопнуть за ними дверь...Достали уже...
[Исправлено: Доктор СИЗО, 15.01.2022 - 04:01]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 15.01.2022 - 04:04]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 15.01.2022 - 04:06]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 04:20
Цитата:
Давняя история.
У него и спроси.
Я уже ему говорил, когда тебя не было.
Хватает.
Доктор СИЗО:
Интересно
Интересно
Давняя история.
У него и спроси.
Я уже ему говорил, когда тебя не было.
Хватает.
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