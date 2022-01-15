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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 481 из 481«1...479480481
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1218
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 01:29
#7201
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Цитата:
Kairat stayer:

На мой взгляд грамотный человек разве будет одни страны хвалить, другие хаить, особенно Европу и США.
---
Ну, у тебя всё с точностью наоборот - кого надо хвалим(США и Европа), других обсираем - Россия.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1218
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 01:35
#7202
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Цитата:
Kairat stayer:

Соответственно в случае фарс-можорных обстоятельств
---
Дяденька, у вас буквы пляшут! Это какие такие обстоятельства?! Я слышал только о форс-мажорных. Наверное, в Казахстане свои обстоятельства, с блэк-джеком и ...
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1218
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 01:37
#7203
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Цитата:
111:

Вопрос, кому выплачиваются пенсионные умершего, есть сожительница вдова, двое детей, отец.Сожительнице вдове не дают, отец имеет право наследовать часть пенсионки?
---
Забудь! Подарите государству.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11933
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 01:40
#7204
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Погромщик детектед??? :lol: :lol: :lol:



Погромщик детектед??? :lol: :lol: :lol:

Забавная у них компания.

Один в чалме ближневосточного террорюги Салафита тут зажигает.
Другой, с ним заодно топором машет!

[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 22:43]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1218
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 01:56
#7205
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Цитата:
maxsaf:

Я тоже против уничтжительных прозвищ и оскорбительных названий стран, народов, и их руководителей. Но тебя не поддержу из-за твоих двойных стандартов. Ты же сам считаешь, что "русня" нельзя говорить, а "хохлы" можно и нужно, что ты сам и делал неоднократно.
---
Писал только для того, чтобы позлить тебя, нудного.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1218
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 02:02
#7206
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Как же не потроллить того, кто так сильно переживает за Украину, но живёт при всём этом в Канаде. Да ещё и родного украинского языка не знает! Животное вон, хоть говорит, что знает казахский! А внучок говорит, что не знает, хорошо хоть, что перестал всем говорить, что он - кипчак!Спортсмен-легкоатлет прямо признаётся, что обучался на казахском (странно, нам же тут все "патриоты" пытаются доказать, что обучения на казахском языке при СССР не было!), поэтому иногда просит прощения за ошибки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8022
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 02:13
#7207
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Насекомое, меня постоянно упоминает.
Наверно хочет моего внимания что ли..
Забудь..
Пиши свои доносы без меня..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8022
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 02:18
#7208
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Когда предлагал дружить против кого то, я уже тогда понял что за человек.
Так что ко мне не надо подмазываться, как ты подмазываешься к максафу, когда чувствуешь что один..
Расстояние.
Держи..

[Исправлено: 111, 15.01.2022 - 02:19]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1218
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 03:00
#7209
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Цитата:
111:

Я бы тебя послал, но вижу, ты с него и не слазишь! Ты отвечаешь, как мужЫк, за свои слова?!Чтобы я, да ещё и тебе, предлагал дружить против кого-то?!Ты на себя пуху-то не набрасывай!За базар когда-то придётся ответить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8022
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 03:03
#7210
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А против Сизо кто подговаривал?
То то..
Не обращайся ко мне больше..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1218
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 03:43
#7211
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Цитата:
111:

Спрошу напрямую(нарушу правила в очередной раз, ибо, как мне сказали профаны:"нельзя допускать прямое обращение, такое только в личке!") - ты дебил?! И если уж утверждаешь подобное, то предоставь факты!Где пруфы?! Там же, где и подтверждения, что Максаф с Украины?!Иначе грош цена тебе и твоим словам!Хотя таких, как ты, на базаре продают по пятаку пучок.Никчёмышей.Горе-электриков.Людишек, у которых ручонки кривые растут оттуда же, откуда и ноги.Уничтожателей пива.Горе-Шрайбикусов. Внуков неизвестных Героев Советского Союза.Крадунов отрубей.Шнырей воровских.Выходящих к памятнику борцов с режимом. Забивающих стрелку на берегах Тобола.Продолжать?! Ты тут много чего о себе наговорил.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4480
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 03:56
#7212
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Цитата:
111:

Интересно очень Заканович, продолжай дальше свои разоблачения Земляка..
Что ему от меня пенсионера вообще надо? Во всяком случае, он совершил подлый проступок, запрещенный Правилами форума...Выгнать из форума всех иногородних, и захлопнуть за ними дверь...Достали уже...

[Исправлено: Доктор СИЗО, 15.01.2022 - 04:01]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 15.01.2022 - 04:04]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 15.01.2022 - 04:06]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8022
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 04:20
#7213
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Интересно

Давняя история.
У него и спроси.
Я уже ему говорил, когда тебя не было.
Хватает.
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