Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 02:02

Как же не потроллить того, кто так сильно переживает за Украину, но живёт при всём этом в Канаде. Да ещё и родного украинского языка не знает! Животное вон, хоть говорит, что знает казахский! А внучок говорит, что не знает, хорошо хоть, что перестал всем говорить, что он - кипчак!Спортсмен-легкоатлет прямо признаётся, что обучался на казахском (странно, нам же тут все "патриоты" пытаются доказать, что обучения на казахском языке при СССР не было!), поэтому иногда просит прощения за ошибки.