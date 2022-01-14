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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43301
Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 16:22
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Тридцать лет стабильность и мир оправдывали все. Ими размахивали во все стороны, как главным достижением независимости. А потом вдруг оказалось, что стабильность наша и наш мир – фикция. И существуют они только потому, что за нас как следует не взялись.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8022
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 16:22
#1
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Да уж, эпоха Назарбаева показала, что он все делал только себе, не в угоду стабильности и как преподавалось везде - процветания..
За 200 баксов то..
За которые казазстанцы идут убивать, потому что это для них как 200 тысяч ойро..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8085
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 16:36
#2
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"Затовойнынет" - уже не аргумент, оправдывающий поголовную коррупцию власти, продажность всего и вся, безнаказанность и попустительство.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8085
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 16:45
#3
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Цитата:
Стабильность – это когда в стране есть средний класс.

еще бы знать мерило среднего класса? В чем его измерить: в доходах, в имуществе? Как говорится,кому-то бриллианты мелковаты, кому-то суп жидкий.

Цитата:
а потому, что это лютый позор - брать чужое.

не думаю, что принадлежность к какому-то классу будет сдерживать. Не позволяет переступить черту нелюдя воспитание, самоцензура, образование... а они в нашей стране с каждым годом всё ниже и ниже.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8085
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 16:47
#4
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Цитата:
это когда в стране госслужащие перестанут разговаривать с людьми сверху вниз. Когда перестанут заниматься бессмысленными отписками. Когда перестанут считать, что люди в стране – это такие нелепые создания, которые своей возней отвлекают их, госслужащих, от настоящих государственных дел.

ну прям как с акима писал и его окружения.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2376
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 16:55
#5
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Цитата:
111:
эпоха Назарбаева показала


А, вы думаете его эпоха прошла?? Весь кабинет- его люди; все акимы - его люди; силовой блок - его люди; - кадры которые на подходе и к акимам и в кабинет - тоже его люди, по крайней мере ментально заряжены его идеологией: "...вперёд во власть, служи мне , а не государству, не народу: тут тебя ждёт богатство...".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8022
Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 16:56
#6
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Цитата:
ACROS:
вы думаете его эпоха прошла

Пришла эпоха Токаева..
Ну это уже наши дети посмотрят, сколько он править, 30 лет тоже будет наверно..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2376
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 17:01
#7
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Цитата:
yudjin:
воспитание, самоцензура, образование... а


Согласен: - человек формируется, воспитывается и развивается , только и только в СЕМЬЕ. Когда говорят: - улица, школа, общество - это ищут крайнего. Какое папа с мамой дадут ему воспитание, внутреную культуру - таким он и будет.
Если ему говорили с детства: - не бери чужое, это грех, это не твоё, не заработанное; он и не будет брать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8022
Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 17:05
#8
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Цитата:
ACROS:
Если ему говорили с детства: - не

Выходит Семью и самого неправильно воспитывали, а так же депутатов, всех короче Членов...
Согласился я бы тоже воспитать своего, чтоб он меня потом в Дубай отвез на старости..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2376
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 17:10
#9
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Цитата:
111:
30 лет тоже будет наверно..


Токаеву примерно 68 лет, прибавим 30 лет = 98 лет. Навряд ли он столько выдержит. Да если даже и выдержит: ваши дети в 2052 году ему тоже будут кричать вслед: - шал кет.
Странно: если мужчина достиг 63 года, его выгоняют с производства: старый мол уже, борозду портишь, уходи; Назарбаеву и Токаеву - давно надо было на пенсии быть. Их почему то никто не выгоняет. Неужели у нас в стране нету достойных людей на должность президента.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2376
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 17:12
#10
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Цитата:
111:
в Дубай отвез на старости..


Надо было ПРАВИЛЬНО жениться. Были бы ЧЬИМ то зятем.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5001
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 17:21
#11
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Просто удивительно, куда глядели депутаты и прокуроры, когда на лидеров двк вешали дела, ведь тогда ещё в 2006 году не было разгула культа личности, всех призвать к ответу!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1218
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 15.01.22 - 03:15
#12
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Что самое удивительное - молодёжь теперь хочет в большинстве своём быть чиновниками!Ну или силовиками. Не бизнесменами или ещё кем-то, а именно чиновниками!Потому что они уже поняли - на своей должности, пусть она будет самой ничтожной, он сможет ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ!За свою закорючку он будет требовать мзду.Пусть даже скидочными картами, пусть даже обедами в ресторане, но на халяву!И вот это самое страшное. Ибо что ждёт ту страну, где молодёжь думает так,даже подумать страшно.И их не останавливает даже та призрачная возможность попасть под суд.Главное -ХАПНУТЬ!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1218
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 15.01.22 - 03:18
#13
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А те, кто не видит себя чиновником, мечтают свалить.Туда, где закон, туда, где справедливость.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1218
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 15.01.22 - 03:19
#14
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Цитата:
сайлау курманов:

Как говорится - поздно пить Боржоми!
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