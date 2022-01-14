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≡ Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43301
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 15:56
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Кроме того, авторы петиции попросили органы местного управления «во всех городах дать улицам имени Назарбаева нейтральные названия, подчеркивающие нашу государственность, единство и Независимость страны».
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23841
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 20:14
#30
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Цитата:
maxsaf:
Улица ОДКБ уже есть где-нибудь?)

Я бы тоже - назвал так... :lol: ;-)
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
908
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 21:27
#31
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Цитата:
Серый волк:
Вишневая Кош Грушовая Кош

В Алма-ате был такой район выше улицы Калинина. Улицы Яблочная, Грушевая, вишнёвая... Местные называли этот район "Компот"
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1217
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 15.01.22 - 02:56
#32
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Цитата:
serg kost:

Местные называли этот район "Компот"
---
Это шедевр! Вот чего не отнять у народа, так это то, как он метко прозвища даёт.
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1217
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 15.01.22 - 02:57
#33
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Цитата:
drakon:

Я бы тоже - назвал так...
---
Где-то загрустило одно животное...
Профайл
Страница 3 из 3«123
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