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Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
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