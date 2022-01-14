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В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43301
В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 19:59
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы об отмене чрезвычайного положения в Акмолинской и Костанайской областях. Соответствующие постановления опубликованы на сайте Акорды
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15332
Re: В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 19:59
и что с этим делать?
гулять в три часа ночи?
гулять в три часа ночи?
Re: В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 20:02
Блин, жена хочет в Костанай, придется завтра ехать что ли..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8414
Re: В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 20:33
Цитата:
Некоторым конечно пофигу,на работу не надо,в 23.00 отбой,главное что бы пенсию во время дали.
alex_60:
и что с этим делать? гулять в три часа ночи?
и что с этим делать? гулять в три часа ночи?
Некоторым конечно пофигу,на работу не надо,в 23.00 отбой,главное что бы пенсию во время дали.
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 144
Re: В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 20:35
Пиво можно пить когда захочется))
В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 20:47
Цитата:
Главное какого хочешь..
ladas:
Пиво можно пить когда захочется)
Пиво можно пить когда захочется)
Главное какого хочешь..
В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 20:55
Цитата:
Даже - Грузинское...
111:
Главное какого хочешь..
Главное какого хочешь..
Даже - Грузинское...
В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 21:10
Цитата:
В первую очередь..
drakon:
Даже - Грузинское...
Даже - Грузинское...
В первую очередь..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 908
В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 21:19
Может наконец-то можно будет в гости в Россию выехать?
На 10 января билет из Челябинска в Москву, купленный дистанционно пришлось сдавал моему племяннику из Петербурга. Для этого мне пришлось по мобильному телефону диктовать пароль и логин от личного кабинета на сайте покупки билетов, а также от моей почты...
[Исправлено: serg kost, 14.01.2022 - 21:22]
На 10 января билет из Челябинска в Москву, купленный дистанционно пришлось сдавал моему племяннику из Петербурга. Для этого мне пришлось по мобильному телефону диктовать пароль и логин от личного кабинета на сайте покупки билетов, а также от моей почты...
[Исправлено: serg kost, 14.01.2022 - 21:22]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.10.13
- Сообщений:
- 430
В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 22:46
Главное - сЁрому волку не голосуйте. Чот он офигел.
[Исправлено: Gljuk, 14.01.2022 - 23:09]
[Исправлено: Gljuk, 14.01.2022 - 23:09]
Re: В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 23:11
Цитата:
Поздно, мои - проголосовали...
lelik1375:
Главное - сЁрому волку не голосуйте.
Главное - сЁрому волку не голосуйте.
Поздно, мои - проголосовали...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11933
В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 15.01.22 - 01:13
Цитата:
А кому это недобитое бандитское существо с топорами на аватарке написало "не голосуйте"?
Новость вроде от Президента Токаева исключительно об отмене
Цитата:
Это прямо под заголовком написано!
То есть этот недобитый президенту советует не голосовать?
Давайте ответим
Голосуйте мистер Президент!
Голосуйте как вам покажется правильным.
Голосуйте сердцем.
А будете на севере, обязательно заходите в редакцию НГ.
Публика тут приличная.
Расскажите о планах экономического развития страны.
Расскажите об образовании чтоб получить пласт образованных людей.
Расскажите об открывшихся возможностях модернизации устройства страны и экономики.
Это очень интересно.
Журналисты тут честные, проверенные. другим, прихвостным журналистам уже давно не верят люди. только зря время потеряете.
Масимов кстати всегда на Эхо Москвы заходил при визитах. Вам не советую, у Масимова была сильно поставлена риторика.
Вам лучше с честными газетчиками.
Хотя в редакции должны помнить как Масимов заболевшего ребёнка спасал из далёкой кустанайской области. Было такое дело.
Ещё хочу сообщить вам о нашей публике - дислокация наша протекает гладко, в обстановке братской общности и согласия. Идём себе по пескам и ни о чём не вздыхаем, кроме, как об вас. Так что вам зазря убиваться не советуем. Напрасное это занятие…
И поскольку может статься, в песках этих ляжем навечно, с непривычки вроде бы даже грустно. А может, от того это, что встречались нам люди в последнее время всё больше душевные, можно сказать, деликатные.
Тому остаюсь свидетелем, боец за счастье трудового народа всей земли, Закаспийского интернационального революционного пролетарского полка имени товарища Августа Бебеля, красноармеец Серый волк.
[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 22:14]
drakon: Поздно, мои - проголосовали...
А кому это недобитое бандитское существо с топорами на аватарке написало "не голосуйте"?
Новость вроде от Президента Токаева исключительно об отмене
Цитата:
Касым-Жомарт Токаев подписал указы об отмене чрезвычайного положения в Акмолинской и Костанайской областях...
Это прямо под заголовком написано!
То есть этот недобитый президенту советует не голосовать?
Давайте ответим
Голосуйте мистер Президент!
Голосуйте как вам покажется правильным.
Голосуйте сердцем.
А будете на севере, обязательно заходите в редакцию НГ.
Публика тут приличная.
Расскажите о планах экономического развития страны.
Расскажите об образовании чтоб получить пласт образованных людей.
Расскажите об открывшихся возможностях модернизации устройства страны и экономики.
Это очень интересно.
Журналисты тут честные, проверенные. другим, прихвостным журналистам уже давно не верят люди. только зря время потеряете.
Масимов кстати всегда на Эхо Москвы заходил при визитах. Вам не советую, у Масимова была сильно поставлена риторика.
Вам лучше с честными газетчиками.
Хотя в редакции должны помнить как Масимов заболевшего ребёнка спасал из далёкой кустанайской области. Было такое дело.
Ещё хочу сообщить вам о нашей публике - дислокация наша протекает гладко, в обстановке братской общности и согласия. Идём себе по пескам и ни о чём не вздыхаем, кроме, как об вас. Так что вам зазря убиваться не советуем. Напрасное это занятие…
И поскольку может статься, в песках этих ляжем навечно, с непривычки вроде бы даже грустно. А может, от того это, что встречались нам люди в последнее время всё больше душевные, можно сказать, деликатные.
Тому остаюсь свидетелем, боец за счастье трудового народа всей земли, Закаспийского интернационального революционного пролетарского полка имени товарища Августа Бебеля, красноармеец Серый волк.
[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 22:14]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11933
В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 15.01.22 - 01:34
Давайте возьмем тестовую задачу для президента.
Можно НАПРИМЕР бросить всю ужасную ситуация с общественным транспортом в Костанае как есть.
На откуп местным чиновникам при которых все работает плохо и ещё хуже.
А можно построить или выделить технический ВУЗ из существующих.
Пригласить прогрессивных горящих преподов.
Предоставить им материальную базу для исследовательской работы.
Закупить электробусы и автобусы перспективных моделей для экспериментов.
Построить с студентами и преподами лучше, ибо они все электробусы несовершенными оказываются уже через год после выпуска. Устаревают. И автобусы на похожей платформе обязательно.
Проект внедрить на производственную площадку завода бывшего дизельного в Костанае.
Теперь ключевые моменты
Злой серый волк:
Да. электробусы дороже в несколько раз дизельного автобуса. Да они не окупаются. Это минус.
Добрый сервый волк: Но мы даем колоссальную базу знаний студентам. Мы влетаем в клуб развитых стран с электротранспортом, а производсто электробуса довольно примитивное.
Мы получаем признание
Мы получаем далее множество других проектов от развившихся на этом студентов.
Получаем свой ФИЗТЕХ.
Мы получаем для городов всей всей страны чистый престижный транспорт за который не стыдно.
И кстати при дешёвой электроэнергии не так всё плохо.
Хотя батарея конечно не окупится.
И снова злой: Мы получаем шипение противников что это стоило...
Но это стоило вхождение в круг стран другой орбиты.
а выпускники получившие опыт уже строят проекты добычи ископаемых, производства, марсоходов и ракет, протонных ускорителей и физики ядра на ускорителях и Токомаках.
Какой выбираете путь?
Идёте с теми недобитыми, кто пишет тут с топором и пусть всё как было?
Или же сложным путём прогресса?
Можно НАПРИМЕР бросить всю ужасную ситуация с общественным транспортом в Костанае как есть.
На откуп местным чиновникам при которых все работает плохо и ещё хуже.
А можно построить или выделить технический ВУЗ из существующих.
Пригласить прогрессивных горящих преподов.
Предоставить им материальную базу для исследовательской работы.
Закупить электробусы и автобусы перспективных моделей для экспериментов.
Построить с студентами и преподами лучше, ибо они все электробусы несовершенными оказываются уже через год после выпуска. Устаревают. И автобусы на похожей платформе обязательно.
Проект внедрить на производственную площадку завода бывшего дизельного в Костанае.
Теперь ключевые моменты
Злой серый волк:
Да. электробусы дороже в несколько раз дизельного автобуса. Да они не окупаются. Это минус.
Добрый сервый волк: Но мы даем колоссальную базу знаний студентам. Мы влетаем в клуб развитых стран с электротранспортом, а производсто электробуса довольно примитивное.
Мы получаем признание
Мы получаем далее множество других проектов от развившихся на этом студентов.
Получаем свой ФИЗТЕХ.
Мы получаем для городов всей всей страны чистый престижный транспорт за который не стыдно.
И кстати при дешёвой электроэнергии не так всё плохо.
Хотя батарея конечно не окупится.
И снова злой: Мы получаем шипение противников что это стоило...
Но это стоило вхождение в круг стран другой орбиты.
а выпускники получившие опыт уже строят проекты добычи ископаемых, производства, марсоходов и ракет, протонных ускорителей и физики ядра на ускорителях и Токомаках.
Какой выбираете путь?
Идёте с теми недобитыми, кто пишет тут с топором и пусть всё как было?
Или же сложным путём прогресса?
-
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