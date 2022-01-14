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drakon: Поздно, мои - проголосовали... Поздно, мои - проголосовали...

Касым-Жомарт Токаев подписал указы об отмене чрезвычайного положения в Акмолинской и Костанайской областях...

[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 22:14]

Цитата:А кому это недобитое бандитское существо с топорами на аватарке написало "не голосуйте"?Новость вроде от Президента Токаева исключительно об отменеЦитата:Это прямо под заголовком написано!То есть этот недобитый президенту советует не голосовать?Давайте ответимГолосуйте мистер Президент!Голосуйте как вам покажется правильным.Голосуйте сердцем.А будете на севере, обязательно заходите в редакцию НГ.Публика тут приличная.Расскажите о планах экономического развития страны.Расскажите об образовании чтоб получить пласт образованных людей.Расскажите об открывшихся возможностях модернизации устройства страны и экономики.Это очень интересно.Журналисты тут честные, проверенные. другим, прихвостным журналистам уже давно не верят люди. только зря время потеряете.Масимов кстати всегда на Эхо Москвы заходил при визитах. Вам не советую, у Масимова была сильно поставлена риторика.Вам лучше с честными газетчиками.Хотя в редакции должны помнить как Масимов заболевшего ребёнка спасал из далёкой кустанайской области. Было такое дело.Ещё хочу сообщить вам о нашей публике - дислокация наша протекает гладко, в обстановке братской общности и согласия. Идём себе по пескам и ни о чём не вздыхаем, кроме, как об вас. Так что вам зазря убиваться не советуем. Напрасное это занятие…И поскольку может статься, в песках этих ляжем навечно, с непривычки вроде бы даже грустно. А может, от того это, что встречались нам люди в последнее время всё больше душевные, можно сказать, деликатные.Тому остаюсь свидетелем, боец за счастье трудового народа всей земли, Закаспийского интернационального революционного пролетарского полка имени товарища Августа Бебеля, красноармеец Серый волк.