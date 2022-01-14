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≡ Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
 
 
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Куратор темы: Серый волк
Голосование:  Для переименования улицы Назарбаева срочно требуются ономасты
Гулдер кошеси
Вторая улица Гагарина
Южноуральская
улица Депутатов мажилиса
 
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8386
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 21:49
#16
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Цитата:
alex_60:
причем тут пакистанцы не понимаю.

Это недобитые ОДКБ :lol:
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11930
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 21:56
#17
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Цитата:
alex_60:
причем тут пакистанцы не понимаю.

Ну скучно им там. Никто не понимает. :lol:

Вообще об экономике нужно думать уже.
О политике нужно было думать первые пять дней.
Сейчас это уже догонялка ушедшего паровоза хотя ещё смешная.

Самый правильный путь этого правительства разворачиваться, пользуясь случаем выпавшим.
И Начинать начинать и начинать делать полезные экономические решения, которые в раз отодвинут все эти смешки и обсасывание ситуации.

Сейчас самое время делать экономику удобной. Диверсифицированной, полезной для людей и производства.
Приглашать лучшие команды специалистов и разворачиваться очень масштабно.
Иначе не удержатся и хвост этих событий задавит голову.
Если будут экономические широчайшие подвижки в стране то всё случившиеся отойдет на второй план.

Хотя не знаю для чего это я.
Ну как бы вот создал трибуну. Хочу перемен, пользу Родине. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 19:11]
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lelik1375
§ lelik1375
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.10.13
Сообщений:
430
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 22:00
#18
Комментарий удален модератором.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4477
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 22:06
#19
Комментарий удален модератором.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23841
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 22:12
#20
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Советы экономические дает нашим политикам!

Экономикой, занимаются - экономисты.
В Казакстане - политики... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8386
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 22:19
#21
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Цитата:
Доктор СИЗО: У них носки в 20 раз дороже стоят, чем твой прикид!

Встречают по одёжке, а провожают по уму! :lol:
У вас ни того ни другого. :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8018
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 22:32
#22
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Проспект Токаева..
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11930
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 22:38
#23
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Цитата:
111:
Проспект Токаева..

Первый!!!
:lol: :lol:
Не забудь, ты первый это предложил! :lol:
Думаю даже самый первый! :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8018
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 22:55
#24
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Цитата:
Серый волк:
забудь, ты первый это предложил! Думаю даже самый первый!

Жизнь идет.
Да и звучит благозвучно и короче, красиво, особенно для иностранцев..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2376
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 23:01
#25
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Цитата:
111:
Проспект Токаева..


Браво!!! Ну, почему не я?? Всегда опаздываю в подобных случаях. Вас уже включили в кадрово-номенклатурный резерв Администрации Президента и срочно ищут для вас какую нибудь лищную нефтяную вышку или газовый заводик на Западе страны или же на худой конец - депутатский мандат в Мажилисе Парламента, как давеча пригласили юного депутатика - любителя памятников. Впрочем от депутатства откажитесь: Токаев заморозил на пять лет ихние зарплаты.

Цитата:
Серый волк:
Хочу перемен, пользу Родине. :lol:


Почему включили депутатов: может хватит над ними издеваться, они же подневольные люди.
Кстати: депутат - пишиться с маленькой буквы,а Мажилис - с большой.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11930
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 23:35
#26
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Цитата:
ACROS:
Кстати: депутат - пишиться с маленькой буквы,а Мажилис - с большой.

Если это название улицы, то депутат первое слово в названии.
Например: улица Академика Королёва, улица Академика Янгеля.
Улица Композиторов.
Но мажилиса да с большой нуно было наверое Это название не мебели а очень важного органа принимающего (совсем самостоятельно) совсем важные решения!

Я достаю из широких штанин
Маску размером с мою хлеборезку
С ней я могу за хлебом зайти в магазин
И посетить забытую Мажилиску.

:lol:

[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 20:39]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11930
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 23:58
#27
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Кстати посмотрел, я не оригинален.
Оказалось в НН (Нижнем Новгороде) уже присутствует улица Депутатов.

А напротив в г. Бор (это что-то типа затоболовки ставшей городом)
Есть улица с чудесным названием улица Изумрудная

Даже жалею немного, что нельзя включить в голосование улицы типа
Изумрудная,
Брилиантовая,
Малахитовая,


:lol: :lol:
Представляете так, встречаются два гаргулиуса у ёлки.
- Ты где живешь?
- На Брилиантовой!
:-P
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