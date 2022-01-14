Отправлено: - 22:41

Доктор СИЗО:

в 3 классе насквозь проколол и в навоз закопал до весны. Ходил учителишка по Басбеку опечаленный и спрашивал- вы мою собачку не видели?

[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 19:46]

Цитата:Похоже эти точно спать сегодня не будут.Будут ходить как вокруг акимата, выкрикивая и признаваясь в убийстве собачек учителя.