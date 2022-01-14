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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 480 из 480«1...478479480
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11930
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 22:33
#7186
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А вот и враньё в ход пошло от местной терроячейки.
Уже КАЗТАГ официально опубликовал. Но эти будут упираться в своих окопах.
Впрочем у этой категории бандформирований в интернете модерируемом только такие категории. Вранье. передергивание, оскорбления, забутовка обсуждений. В Каналах неконтролируемых они более развязаны.




Цитата:
Кроме того, авторы петиции попросили органы местного управления «во всех городах дать улицам имени Назарбаева нейтральные названия, подчеркивающие нашу государственность, единство и Независимость страны». «Например, проспект Назарбаева в городе Алматы можно переименовать в проспект Республики», - отмечается в петиции. Источник:
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lelik1375
§ lelik1375
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.10.13
Сообщений:
430
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 22:34
#7187
Комментарий удален модератором.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4477
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 22:37
#7188
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Цитата:
drakon:

Ты не провокатор, а маленький песик, который больно кусает сзади за пятки прохожих! Был у нашего учителя такой шпиц, я его вилами в 3 классе насквозь проколол и в навоз закопал до весны. Ходил учителишка по Басбеку опечаленный и спрашивал- вы мою собачку не видели?
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11930
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 22:41
#7189
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Цитата:
Доктор СИЗО:
в 3 классе насквозь проколол и в навоз закопал до весны. Ходил учителишка по Басбеку опечаленный и спрашивал- вы мою собачку не видели?

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Похоже эти точно спать сегодня не будут.
Будут ходить как вокруг акимата, выкрикивая и признаваясь в убийстве собачек учителя. :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 19:46]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4477
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 22:47
#7190
Комментарий удален модератором.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23841
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 22:56
#7191
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Доктор, ты, букву У - пропустил... :lol: ;-)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4477
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 23:01
#7192
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Цитата:
drakon:

Напиши ему в личку перевод))))),пусть посмеется с женой.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2785
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 23:08
#7193
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Вик, на счёт соблюдения комендантского часа...
Как говорят француженки:"18-ть мне уже было". Я по подъездам с юношами до полуночи не обжимаюсь :lol:
Я законопослушный гражданин (азаматша :lol: )
(Да и комфорт люблю (в порядке шутки ;-) )
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11930
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 23:09
#7194
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Цитата:
drakon:
Доктор, ты, букву У - пропустил

Я дурь последних отмороженных и не читаю. Прискорбное занятие, когда все крикуны ушли, но двое ещё подтягивая штанишки что-то выкрикивают в адрес большого здания.

Но такие экземпляры хорошо дают понимание, что правильно режим ЧС отменили.
Два смешных идиота из деревни погоды не делают.
А будут сильно орать пусть ими полиция, модераторы, бабули с палками занимаются.
Они в своей ячейке даже не знают что Наукоград Дубна в московской области, а город Питер в Ленинградской. Просто они друг другу пересылают что-то мутное о пользователях
Ну да бог с ними.
:lol:
Намного важнее. что сейчас в других окопах. Чиновничьих.
И как они намерены сотрудничать с Токаевым или намерены тихо саботировать у своих кормушек.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11930
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 23:19
#7195
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Кстати о Токаеве.
Ну последние события многих заставили поискать более подробно.
Не буду пересказывать то, что каждый и так в ведущей прессе всего мира прочитает о биографии.
Я вот нашел одну интересную деталь.
Но её мало кто заметил.
Токаев где-то в интервью сказал, что ему нравятся стихи Ратушинской.
Я не могу сделать фактчекинг, это один источник малопроверенный.
Но вот Ирина Ратушинская очень сильный духом поэт и что важно, понять её дано далеко не каждому. Многие свои стихи она написала в тюрьме и затем в эмиграции не захотев поступаться принципами и перестать писать так, как она хочет.
Я уверен, что Назарбаев никогда бы не стал её читать.
Это для людей написано, которые очень сильные духом, и с головой умеющей думать.
Хотя не знаю точно ли он читал и ему действительно понравилось, фактчекинга, ещё раз, нет.
Может быть у журналистов НГ получится при визите :lol:
Когда-нибудь он приедет.


[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 20:47]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
908
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 23:19
#7196
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Цитата:
abaika95:
Я в отличии от вас и казахский и даже вашу родную мову знаю

А мову зачем? Методички читаешь оттуда?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23841
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 23:23
#7197
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Цитата:
serg kost:
Методички читаешь оттуда?

Куат, ему присылает... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8018
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 23:31
#7198
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Обед, или ужин, по расписанию..

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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11930
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 23:44
#7199
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Цитата:
serg kost:
А мову зачем? Методички читаешь оттуда?

Они все бегом просто исчезли, разом все три провокатора.
Наверное до коммендантского часа хотели домой убежать.
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