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Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Куратор темы: Серый волк
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8386
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 21:49
Цитата:
Это недобитые ОДКБ
alex_60:
причем тут пакистанцы не понимаю.
причем тут пакистанцы не понимаю.
Это недобитые ОДКБ
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11930
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 21:56
Цитата:
Ну скучно им там. Никто не понимает.
Вообще об экономике нужно думать уже.
О политике нужно было думать первые пять дней.
Сейчас это уже догонялка ушедшего паровоза хотя ещё смешная.
Самый правильный путь этого правительства разворачиваться, пользуясь случаем выпавшим.
И Начинать начинать и начинать делать полезные экономические решения, которые в раз отодвинут все эти смешки и обсасывание ситуации.
Сейчас самое время делать экономику удобной. Диверсифицированной, полезной для людей и производства.
Приглашать лучшие команды специалистов и разворачиваться очень масштабно.
Иначе не удержатся и хвост этих событий задавит голову.
Если будут экономические широчайшие подвижки в стране то всё случившиеся отойдет на второй план.
Хотя не знаю для чего это я.
Ну как бы вот создал трибуну. Хочу перемен, пользу Родине.
[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 19:11]
alex_60:
причем тут пакистанцы не понимаю.
причем тут пакистанцы не понимаю.
Ну скучно им там. Никто не понимает.
Вообще об экономике нужно думать уже.
О политике нужно было думать первые пять дней.
Сейчас это уже догонялка ушедшего паровоза хотя ещё смешная.
Самый правильный путь этого правительства разворачиваться, пользуясь случаем выпавшим.
И Начинать начинать и начинать делать полезные экономические решения, которые в раз отодвинут все эти смешки и обсасывание ситуации.
Сейчас самое время делать экономику удобной. Диверсифицированной, полезной для людей и производства.
Приглашать лучшие команды специалистов и разворачиваться очень масштабно.
Иначе не удержатся и хвост этих событий задавит голову.
Если будут экономические широчайшие подвижки в стране то всё случившиеся отойдет на второй план.
Хотя не знаю для чего это я.
Ну как бы вот создал трибуну. Хочу перемен, пользу Родине.
[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 19:11]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.10.13
- Сообщений:
- 430
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 22:00
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4477
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 22:06
Комментарий удален модератором.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23841
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 22:12
Цитата:
Экономикой, занимаются - экономисты.
В Казакстане - политики...
Доктор СИЗО:
Советы экономические дает нашим политикам!
Советы экономические дает нашим политикам!
Экономикой, занимаются - экономисты.
В Казакстане - политики...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8386
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 22:19
Цитата:
Встречают по одёжке, а провожают по уму!
У вас ни того ни другого.
Доктор СИЗО: У них носки в 20 раз дороже стоят, чем твой прикид!
Встречают по одёжке, а провожают по уму!
У вас ни того ни другого.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8018
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 22:32
Проспект Токаева..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11930
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 22:38
Цитата:
Первый!!!
Не забудь, ты первый это предложил!
Думаю даже самый первый!
111:
Проспект Токаева..
Проспект Токаева..
Первый!!!
Не забудь, ты первый это предложил!
Думаю даже самый первый!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8018
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 22:55
Цитата:
Жизнь идет.
Да и звучит благозвучно и короче, красиво, особенно для иностранцев..
Серый волк:
забудь, ты первый это предложил! Думаю даже самый первый!
забудь, ты первый это предложил! Думаю даже самый первый!
Жизнь идет.
Да и звучит благозвучно и короче, красиво, особенно для иностранцев..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2376
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 23:01
Цитата:
Браво!!! Ну, почему не я?? Всегда опаздываю в подобных случаях. Вас уже включили в кадрово-номенклатурный резерв Администрации Президента и срочно ищут для вас какую нибудь лищную нефтяную вышку или газовый заводик на Западе страны или же на худой конец - депутатский мандат в Мажилисе Парламента, как давеча пригласили юного депутатика - любителя памятников. Впрочем от депутатства откажитесь: Токаев заморозил на пять лет ихние зарплаты.
Цитата:
Почему включили депутатов: может хватит над ними издеваться, они же подневольные люди.
Кстати: депутат - пишиться с маленькой буквы,а Мажилис - с большой.
111:
Проспект Токаева..
Проспект Токаева..
Браво!!! Ну, почему не я?? Всегда опаздываю в подобных случаях. Вас уже включили в кадрово-номенклатурный резерв Администрации Президента и срочно ищут для вас какую нибудь лищную нефтяную вышку или газовый заводик на Западе страны или же на худой конец - депутатский мандат в Мажилисе Парламента, как давеча пригласили юного депутатика - любителя памятников. Впрочем от депутатства откажитесь: Токаев заморозил на пять лет ихние зарплаты.
Цитата:
Серый волк:
Хочу перемен, пользу Родине.
Хочу перемен, пользу Родине.
Почему включили депутатов: может хватит над ними издеваться, они же подневольные люди.
Кстати: депутат - пишиться с маленькой буквы,а Мажилис - с большой.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11930
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 23:35
Цитата:
Если это название улицы, то депутат первое слово в названии.
Например: улица Академика Королёва, улица Академика Янгеля.
Улица Композиторов.
Но мажилиса да с большой нуно было наверое Это название не мебели а очень важного органа принимающего (совсем самостоятельно) совсем важные решения!
Я достаю из широких штанин
Маску размером с мою хлеборезку
С ней я могу за хлебом зайти в магазин
И посетить забытую Мажилиску.
[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 20:39]
ACROS:
Кстати: депутат - пишиться с маленькой буквы,а Мажилис - с большой.
Кстати: депутат - пишиться с маленькой буквы,а Мажилис - с большой.
Если это название улицы, то депутат первое слово в названии.
Например: улица Академика Королёва, улица Академика Янгеля.
Улица Композиторов.
Но мажилиса да с большой нуно было наверое Это название не мебели а очень важного органа принимающего (совсем самостоятельно) совсем важные решения!
Я достаю из широких штанин
Маску размером с мою хлеборезку
С ней я могу за хлебом зайти в магазин
И посетить забытую Мажилиску.
[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 20:39]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11930
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 23:58
Кстати посмотрел, я не оригинален.
Оказалось в НН (Нижнем Новгороде) уже присутствует улица Депутатов.
А напротив в г. Бор (это что-то типа затоболовки ставшей городом)
Есть улица с чудесным названием улица Изумрудная
Даже жалею немного, что нельзя включить в голосование улицы типа
Изумрудная,
Брилиантовая,
Малахитовая,
Представляете так, встречаются два гаргулиуса у ёлки.
- Ты где живешь?
- На Брилиантовой!
Оказалось в НН (Нижнем Новгороде) уже присутствует улица Депутатов.
А напротив в г. Бор (это что-то типа затоболовки ставшей городом)
Есть улица с чудесным названием улица Изумрудная
Даже жалею немного, что нельзя включить в голосование улицы типа
Изумрудная,
Брилиантовая,
Малахитовая,
Представляете так, встречаются два гаргулиуса у ёлки.
- Ты где живешь?
- На Брилиантовой!
-
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