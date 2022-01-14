А вот и враньё в ход пошло от местной терроячейки. Уже КАЗТАГ официально опубликовал. Но эти будут упираться в своих окопах. Впрочем у этой категории бандформирований в интернете модерируемом только такие категории. Вранье. передергивание, оскорбления, забутовка обсуждений. В Каналах неконтролируемых они более развязаны.
Кроме того, авторы петиции попросили органы местного управления «во всех городах дать улицам имени Назарбаева нейтральные названия, подчеркивающие нашу государственность, единство и Независимость страны». «Например, проспект Назарбаева в городе Алматы можно переименовать в проспект Республики», - отмечается в петиции. Источник:
Ты не провокатор, а маленький песик, который больно кусает сзади за пятки прохожих! Был у нашего учителя такой шпиц, я его вилами в 3 классе насквозь проколол и в навоз закопал до весны. Ходил учителишка по Басбеку опечаленный и спрашивал- вы мою собачку не видели?
Вик, на счёт соблюдения комендантского часа... Как говорят француженки:"18-ть мне уже было". Я по подъездам с юношами до полуночи не обжимаюсь Я законопослушный гражданин (азаматша ) (Да и комфорт люблю (в порядке шутки )
Я дурь последних отмороженных и не читаю. Прискорбное занятие, когда все крикуны ушли, но двое ещё подтягивая штанишки что-то выкрикивают в адрес большого здания.
Но такие экземпляры хорошо дают понимание, что правильно режим ЧС отменили. Два смешных идиота из деревни погоды не делают. А будут сильно орать пусть ими полиция, модераторы, бабули с палками занимаются. Они в своей ячейке даже не знают что Наукоград Дубна в московской области, а город Питер в Ленинградской. Просто они друг другу пересылают что-то мутное о пользователях Ну да бог с ними.
Намного важнее. что сейчас в других окопах. Чиновничьих. И как они намерены сотрудничать с Токаевым или намерены тихо саботировать у своих кормушек.
Кстати о Токаеве. Ну последние события многих заставили поискать более подробно. Не буду пересказывать то, что каждый и так в ведущей прессе всего мира прочитает о биографии. Я вот нашел одну интересную деталь. Но её мало кто заметил. Токаев где-то в интервью сказал, что ему нравятся стихи Ратушинской. Я не могу сделать фактчекинг, это один источник малопроверенный. Но вот Ирина Ратушинская очень сильный духом поэт и что важно, понять её дано далеко не каждому. Многие свои стихи она написала в тюрьме и затем в эмиграции не захотев поступаться принципами и перестать писать так, как она хочет. Я уверен, что Назарбаев никогда бы не стал её читать. Это для людей написано, которые очень сильные духом, и с головой умеющей думать. Хотя не знаю точно ли он читал и ему действительно понравилось, фактчекинга, ещё раз, нет. Может быть у журналистов НГ получится при визите Когда-нибудь он приедет.
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