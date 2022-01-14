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≡ В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43301
В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 19:59
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы об отмене чрезвычайного положения в Акмолинской и Костанайской областях. Соответствующие постановления опубликованы на сайте Акорды
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15332
Re: В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 19:59
#1
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и что с этим делать?
гулять в три часа ночи?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8018
Re: В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 20:02
#2
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Блин, жена хочет в Костанай, придется завтра ехать что ли..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8414
Re: В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 20:33
#3
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Цитата:
alex_60:
и что с этим делать? гулять в три часа ночи?

Некоторым конечно пофигу,на работу не надо,в 23.00 отбой,главное что бы пенсию во время дали.
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l
* ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
144
Re: В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 20:35
#4
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Пиво можно пить когда захочется))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8018
В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 20:47
#5
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Цитата:
ladas:
Пиво можно пить когда захочется)

Главное какого хочешь..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23841
В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 20:55
#6
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Цитата:
111:
Главное какого хочешь..

Даже - Грузинское... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8018
В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 21:10
#7
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Цитата:
drakon:
Даже - Грузинское...

В первую очередь..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
908
В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 21:19
#8
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Может наконец-то можно будет в гости в Россию выехать?
На 10 января билет из Челябинска в Москву, купленный дистанционно пришлось сдавал моему племяннику из Петербурга. Для этого мне пришлось по мобильному телефону диктовать пароль и логин от личного кабинета на сайте покупки билетов, а также от моей почты...

[Исправлено: serg kost, 14.01.2022 - 21:22]
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lelik1375
§ lelik1375
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.10.13
Сообщений:
430
В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 22:46
#9
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Главное - сЁрому волку не голосуйте. Чот он офигел.

[Исправлено: Gljuk, 14.01.2022 - 23:09]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23841
Re: В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 23:11
#10
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Цитата:
lelik1375:
Главное - сЁрому волку не голосуйте.

Поздно, мои - проголосовали... :lol: :oops:
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