Отправлено: - 21:37

maxsaf:

Вы тоже

maxsaf:

Покажите всем пример. Начинайте

Цитата:Я в отличии от вас и казахский и даже вашу родную мову знаюА у вас челюсть не та))Цитата:Вы же начнёте истерить что вас тут оскорбляют на незнакомом вам языке))Вы же на родном английском тут не общаетесь правда?)Потомучто нельзя вам тут, темболее неграмотно всеровно получится у вас