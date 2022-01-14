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≡ Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
 
 
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Куратор темы: Серый волк
Голосование:  Для переименования улицы Назарбаева срочно требуются ономасты
Гулдер кошеси
Вторая улица Гагарина
Южноуральская
улица Депутатов мажилиса
 
Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11922
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 19:04
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну как бы Поехали!
:lol:
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11922
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 19:19
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если кто хочет пишите свои варианты в комментариях.
В акимате сейчас такое время удивительное, могут учесть.
Им нужно разворачиваться к народу... прямо лицом да.

А независимых СМИ оказалось ровно одно.
И ваше мнение может быть только тут.
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 16:20]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2375
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 19:20
#3
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Цитата:
Серый волк:
Поехали!


Если можно, но нельзя; если нельзя, но хочеться;
попробуйте назвать по старому, но с новым звучанием: - УЛИЦА ПЕРВОГО КОСМОНАВТА.
И название как бы вернёте, и по новому звучит, и русскоязычные и нацики местные будут удовлетворены, и как бы всем непонятно и как бы всем всё ясно: - первый космонавт мира или первый космонавт Казахстана
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11922
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 20:24
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
попробуйте назвать по старому, но с новым звучанием: - УЛИЦА ПЕРВОГО КОСМОНАВТА.

Принимается!
Только внести нельзя, даже если хочется. Голосование рухнет.
:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14934
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 20:35
#5
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Цитата:
Серый волк:
Принимается!

Да пусть рухнет, первый раз что-ли?)) Кстати, можно просто Первая ( ферст стрит) как у американцев)
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11922
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 20:43
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да пусть рухнет, первый раз что-ли?)) Кстати, можно просто Первая ( ферст стрит) как у американцев)

ЕщЁ лучше. :-)
Вообще всех должно устроить кто бы что не подумал. :lol:
Предлагаю ещё усовершенствовать предложение и писать на русском без окончания, чтоб совсем расширить горизонты и можно было подумать хоть певого Космонавта, президента, апреля, сентября, первой мировой войны, первой революции, первой ночи с... ой!
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 18:38]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11922
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 20:47
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на первой улице можно будет проводить весёлые карнавалы.

И каждый может придумать что-нибудь своё первое :lol:
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
773
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 20:47
#8
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Гагарина должна быть Гагарина, а Гвардейская Гвардейской.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23837
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 20:59
#9
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Знает ли КНБ, об этом???

А ты, сообщи им. И про меня - тоже... 8-) :-o
Так тебе КНБ, вернуло - Доктора СИЗО? :lol: ;-)
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11922
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 21:32
#10
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Случилось маленькое нашествие озлобленных тараканов. Трех сразу одновременно. И плюс один в телеге строго синхронно с этими :-)
Или одного с разными никами кот их разберёт... :-)
Успешно отбито дихлофосом. :-) Ждал их учитывая опыт. :-)
Медленно работают.
Два часа раскачивались. Или инструкции получали от кураторов их терроячейки.
:lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 18:40]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11922
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 21:33
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Гагарина должна быть Гагарина, а Гвардейская Гвардейской.

Ну тогда за вторую улицу Гагарина без вариантов. Раньше нужно было предлагать.
Сейчас поменять нельзя в голосовании.
Но спасибо за ваше мнение!
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4474
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 21:41
#12
Комментарий удален модератором.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11922
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 21:43
#13
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Смотрю не очень нравится нейтральное название цветочная улица.
:lol:
Хотя разместил вариант первым как хотят в столице.

Явно хотят люди вернуть на место название ул Гагарина. :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15332
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 21:46
#14
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причем тут пакистанцы не понимаю.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11922
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 21:46
#15
Комментарий удален модератором.
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