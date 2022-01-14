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Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Куратор темы: Серый волк
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11922
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 19:04
Ну как бы Поехали!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11922
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 19:19
Если кто хочет пишите свои варианты в комментариях.
В акимате сейчас такое время удивительное, могут учесть.
Им нужно разворачиваться к народу... прямо лицом да.
А независимых СМИ оказалось ровно одно.
И ваше мнение может быть только тут.
[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 16:20]
В акимате сейчас такое время удивительное, могут учесть.
Им нужно разворачиваться к народу... прямо лицом да.
А независимых СМИ оказалось ровно одно.
И ваше мнение может быть только тут.
[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 16:20]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2375
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 19:20
Цитата:
Если можно, но нельзя; если нельзя, но хочеться;
попробуйте назвать по старому, но с новым звучанием: - УЛИЦА ПЕРВОГО КОСМОНАВТА.
И название как бы вернёте, и по новому звучит, и русскоязычные и нацики местные будут удовлетворены, и как бы всем непонятно и как бы всем всё ясно: - первый космонавт мира или первый космонавт Казахстана
Серый волк:
Поехали!
Поехали!
Если можно, но нельзя; если нельзя, но хочеться;
попробуйте назвать по старому, но с новым звучанием: - УЛИЦА ПЕРВОГО КОСМОНАВТА.
И название как бы вернёте, и по новому звучит, и русскоязычные и нацики местные будут удовлетворены, и как бы всем непонятно и как бы всем всё ясно: - первый космонавт мира или первый космонавт Казахстана
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11922
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 20:24
Цитата:
Принимается!
Только внести нельзя, даже если хочется. Голосование рухнет.
ACROS:
попробуйте назвать по старому, но с новым звучанием: - УЛИЦА ПЕРВОГО КОСМОНАВТА.
попробуйте назвать по старому, но с новым звучанием: - УЛИЦА ПЕРВОГО КОСМОНАВТА.
Принимается!
Только внести нельзя, даже если хочется. Голосование рухнет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14934
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 20:35
Цитата:
Да пусть рухнет, первый раз что-ли?)) Кстати, можно просто Первая ( ферст стрит) как у американцев)
Серый волк:
Принимается!
Принимается!
Да пусть рухнет, первый раз что-ли?)) Кстати, можно просто Первая ( ферст стрит) как у американцев)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11922
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 20:43
Цитата:
ЕщЁ лучше.
Вообще всех должно устроить кто бы что не подумал.
Предлагаю ещё усовершенствовать предложение и писать на русском без окончания, чтоб совсем расширить горизонты и можно было подумать хоть певого Космонавта, президента, апреля, сентября, первой мировой войны, первой революции, первой ночи с... ой!
[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 18:38]
maxsaf:
Да пусть рухнет, первый раз что-ли?)) Кстати, можно просто Первая ( ферст стрит) как у американцев)
Да пусть рухнет, первый раз что-ли?)) Кстати, можно просто Первая ( ферст стрит) как у американцев)
ЕщЁ лучше.
Вообще всех должно устроить кто бы что не подумал.
Предлагаю ещё усовершенствовать предложение и писать на русском без окончания, чтоб совсем расширить горизонты и можно было подумать хоть певого Космонавта, президента, апреля, сентября, первой мировой войны, первой революции, первой ночи с... ой!
[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 18:38]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11922
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 20:47
А на первой улице можно будет проводить весёлые карнавалы.
И каждый может придумать что-нибудь своё первое
И каждый может придумать что-нибудь своё первое
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 773
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 20:47
Гагарина должна быть Гагарина, а Гвардейская Гвардейской.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23837
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 20:59
Цитата:
А ты, сообщи им. И про меня - тоже...
Так тебе КНБ, вернуло - Доктора СИЗО?
Доктор СИЗО:
Знает ли КНБ, об этом???
Знает ли КНБ, об этом???
А ты, сообщи им. И про меня - тоже...
Так тебе КНБ, вернуло - Доктора СИЗО?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11922
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 21:32
Случилось маленькое нашествие озлобленных тараканов. Трех сразу одновременно. И плюс один в телеге строго синхронно с этими
Или одного с разными никами кот их разберёт...
Успешно отбито дихлофосом. Ждал их учитывая опыт.
Медленно работают.
Два часа раскачивались. Или инструкции получали от кураторов их терроячейки.
[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 18:40]
Или одного с разными никами кот их разберёт...
Успешно отбито дихлофосом. Ждал их учитывая опыт.
Медленно работают.
Два часа раскачивались. Или инструкции получали от кураторов их терроячейки.
[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 18:40]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11922
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 21:33
Цитата:
Ну тогда за вторую улицу Гагарина без вариантов. Раньше нужно было предлагать.
Сейчас поменять нельзя в голосовании.
Но спасибо за ваше мнение!
electro:
Гагарина должна быть Гагарина, а Гвардейская Гвардейской.
Гагарина должна быть Гагарина, а Гвардейская Гвардейской.
Ну тогда за вторую улицу Гагарина без вариантов. Раньше нужно было предлагать.
Сейчас поменять нельзя в голосовании.
Но спасибо за ваше мнение!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4474
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 21:41
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11922
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 21:43
Смотрю не очень нравится нейтральное название цветочная улица.
Хотя разместил вариант первым как хотят в столице.
Явно хотят люди вернуть на место название ул Гагарина.
Хотя разместил вариант первым как хотят в столице.
Явно хотят люди вернуть на место название ул Гагарина.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15332
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 21:46
причем тут пакистанцы не понимаю.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11922
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 21:46
Комментарий удален модератором.
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