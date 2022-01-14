Отправлено: - 20:43

maxsaf:

Да пусть рухнет, первый раз что-ли?)) Кстати, можно просто Первая ( ферст стрит) как у американцев)

[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 18:38]

Цитата:ЕщЁ лучше.Вообще всех должно устроить кто бы что не подумал.Предлагаю ещё усовершенствовать предложение и писать на русском без окончания, чтоб совсем расширить горизонты и можно было подумать хоть певого Космонавта, президента, апреля, сентября, первой мировой войны, первой революции, первой ночи с... ой!