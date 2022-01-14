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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 479 из 479«1...477478479
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15332
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 16:03
#7171
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Цитата:
Victor Yang:
Пособие на погребение вроде оттуда и берут сейчас.


а если там нету денег?
это же государственное пособие.
по закону.
как его можно брать из пенсии.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8014
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 16:16
#7172
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Цитата:
Victor Yang:
Дети родные? Они усыновлены? Или юридически не его дети?

Дети родные и его, им то само собой, хотя юридически они не оформлены.
Но дед имеет право взять долю или нет, то есть отец?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2375
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 18:44
#7173
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Цитата:
111:
отец?


Там где вы живёте, в центре, полно юридических и адвокатских контор.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11922
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 19:09
#7174
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Создано Новое весёлое голосование по новому, опять, переименованию улицы Гагарина в что-то другое.



Продлится недолго.
Кто не успел почувствовать себя ономастом - тот опоздал! :lol: :lol: :lol:

У кого есть иные варианты - обязательно пишите их в комментах ветки голосования :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8014
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 20:07
#7175
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Цитата:
ACROS:
Там где вы живёте, в центре

Да так, оно не сильно обязательно, просто хотелось пришугнуть..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11927
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 21:30
#7176
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Цитата:
Серый волк:
У кого есть иные варианты - обязательно пишите их в комментах ветки голосования

Ты удаляешь коменты потомучто обижаешься))
Как та девочка)
Гагарина улица не логична без улиц в честь белки и стрелки
Урицкого в честь Рейгана надо назвать,президента победившего СССР
Лермонтова в честь Горбачева
Карбышева ​в честь НАТО
Вообще улицы должны быть актуальны всегда)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11927
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 21:34
#7177
Комментарий удален модератором.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11927
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 21:37
#7178
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Цитата:
maxsaf:
Вы тоже

Я в отличии от вас и казахский и даже вашу родную мову знаю
А у вас челюсть не та))
Цитата:
maxsaf:
Покажите всем пример. Начинайте

Вы же начнёте истерить что вас тут оскорбляют на незнакомом вам языке))
Вы же на родном английском тут не общаетесь правда?)
Потомучто нельзя вам тут, темболее неграмотно всеровно получится у вас
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15332
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 21:38
#7179
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мова приплелась.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23837
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 21:56
#7180
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Цитата:
alex_60:
мова приплелась.

Чёт, обайку95 опять зарПлаты - лишили... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8386
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 22:04
#7181
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Цитата:
drakon:
опять зарПлаты - лишили...

Что-то Конструктора дырочного из сизо никак не лишат? :lol:
Тоже специалист широкого профиля :lol:
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11922
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 22:08
#7182
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Цитата:
drakon:
Чёт, обайку95 опять зарПлаты - лишили...

Они разом налетели в одну минуту реально появилась троица местных провокаторов, что как бы говорит об организации.
Бедняжки строгать тут будут бессонно, и даже не зная увидит ли кто-то их платные послания человечеству.
:lol:
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4474
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 22:18
#7183
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Цитата:
Серый волк:

Всю ночь будете караулить свою голосовалку, пока КНБэшники не накроют вас разом за терорристическую деятельность! Указ президента Казахстана о переименовании улицы еще не опубликован, будет ли он вообще неизвестно! Идите спать провокаторы!
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