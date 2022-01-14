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≡ Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
 
 
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Куратор темы: Серый волк
Голосование:  Для переименования улицы Назарбаева срочно требуются ономасты
Гулдер кошеси
Вторая улица Гагарина
Южноуральская
улица Депутатов мажилиса
 
Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11914
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 19:04
#1
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Ну как бы Поехали!
:lol:
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11914
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 19:19
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если кто хочет пишите свои варианты в комментариях.
В акимате сейчас такое время удивительное, могут учесть.
Им нужно разворачиваться к народу... прямо лицом да.

А независимых СМИ оказалось ровно одно.
И ваше мнение может быть только тут.
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 16:20]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2375
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 19:20
#3
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Цитата:
Серый волк:
Поехали!


Если можно, но нельзя; если нельзя, но хочеться;
попробуйте назвать по старому, но с новым звучанием: - УЛИЦА ПЕРВОГО КОСМОНАВТА.
И название как бы вернёте, и по новому звучит, и русскоязычные и нацики местные будут удовлетворены, и как бы всем непонятно и как бы всем всё ясно: - первый космонавт мира или первый космонавт Казахстана
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11914
Вот что снова переименовать Гагарина (Назарбаева)
Отправлено: 14.01.22 - 20:24
#4
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Цитата:
ACROS:
попробуйте назвать по старому, но с новым звучанием: - УЛИЦА ПЕРВОГО КОСМОНАВТА.

Принимается!
Только внести нельзя, даже если хочется. Голосование рухнет.
:lol:
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