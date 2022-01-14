Отправлено: - 19:20

Серый волк:

Поехали!

Цитата:Если можно, но нельзя; если нельзя, но хочеться;попробуйте назвать по старому, но с новым звучанием: - УЛИЦА ПЕРВОГО КОСМОНАВТА.И название как бы вернёте, и по новому звучит, и русскоязычные и нацики местные будут удовлетворены, и как бы всем непонятно и как бы всем всё ясно: - первый космонавт мира или первый космонавт Казахстана