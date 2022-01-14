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≡ Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43301
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 15:56
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Кроме того, авторы петиции попросили органы местного управления «во всех городах дать улицам имени Назарбаева нейтральные названия, подчеркивающие нашу государственность, единство и Независимость страны».
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23833
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 20:14
#30
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Цитата:
maxsaf:
Улица ОДКБ уже есть где-нибудь?)

Я бы тоже - назвал так... :lol: ;-)
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