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Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43301
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 15:56
Кроме того, авторы петиции попросили органы местного управления «во всех городах дать улицам имени Назарбаева нейтральные названия, подчеркивающие нашу государственность, единство и Независимость страны».
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Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 18:08
Цитата:
Ездил в магазин. Отсутствовыал 2 часа.
Думал,что возвратили название за это,
время. Нет не успели...
Серый волк:
Или они ещё как шпик в этой газете ну так скажем медленные.
Или они ещё как шпик в этой газете ну так скажем медленные.
Ездил в магазин. Отсутствовыал 2 часа.
Думал,что возвратили название за это,
время. Нет не успели...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11914
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 18:37
Цитата:
Я вот тоже боюсь, что пока буду создавать голосование по названию улицы Назарбаева, то не успею создать!
Они еще немножко тормозят. Может успею...
[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 15:41]
drakon:
Ездил в магазин. Отсутствовыал 2 часа. Думал,что возвратили название за это, время. Нет не успели
Ездил в магазин. Отсутствовыал 2 часа. Думал,что возвратили название за это, время. Нет не успели
Я вот тоже боюсь, что пока буду создавать голосование по названию улицы Назарбаева, то не успею создать!
Они еще немножко тормозят. Может успею...
[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 15:41]
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 18:54
Цитата:
Серый, делай, голосовалку...
Серый волк:
Может успею...
Может успею...
Серый, делай, голосовалку...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11914
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 18:57
Цитата:
На лыжах хотел пробежаться по Крылатскому...
А то через полтора часа стемнеет.
Ну ладно. По просьбам трудящихся.
drakon:
Серый, делай, голосовалку..
Серый, делай, голосовалку..
На лыжах хотел пробежаться по Крылатскому...
А то через полтора часа стемнеет.
Ну ладно. По просьбам трудящихся.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11914
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 18:58
Какие пожелания????
А то менять голосование нельзя, рушится подсчёт голосов
А то менять голосование нельзя, рушится подсчёт голосов
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11914
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 19:05
ПОЕХАЛИ!
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 19:10
Цитата:
Тут можно сделать, как говориться, два путя: - "Нур" убрать, будет город Султан - нейтральное название, или же Нур Астана, типа Нур Мега и прочие забегаловки которые во множестве на Складской - тоже вроде нейтральное. Токаев же задную не включит.
alex_60:
обратно надо
обратно надо
Тут можно сделать, как говориться, два путя: - "Нур" убрать, будет город Султан - нейтральное название, или же Нур Астана, типа Нур Мега и прочие забегаловки которые во множестве на Складской - тоже вроде нейтральное. Токаев же задную не включит.
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 19:12
Цитата:
Команды не было. Можете и в другой город сьездить, без вас не начнут.
drakon:
не успели...
не успели...
Команды не было. Можете и в другой город сьездить, без вас не начнут.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8012
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 19:28
Я вроде подписал петицию..
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 19:38
Цитата:
В Алма-Ате тоже петиция: - хотят что бы Токаев убрал городского акима : - вроде во время беспорядков прятался где то, не встречался с народом. Доверие к нему у алмаатинцев ниже плитнуса; наш вроде выходил к народу.
111:
петицию..
петицию..
В Алма-Ате тоже петиция: - хотят что бы Токаев убрал городского акима : - вроде во время беспорядков прятался где то, не встречался с народом. Доверие к нему у алмаатинцев ниже плитнуса; наш вроде выходил к народу.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8012
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 20:00
Цитата:
Может получится, по горячке, а по идее президент не должен идти на поводу у народа, чтоб сменить свой кошелек..
ACROS:
хотят что бы Токаев убрал городского акима : - вроде во время беспорядков прятался где то, не встречался
хотят что бы Токаев убрал городского акима : - вроде во время беспорядков прятался где то, не встречался
Может получится, по горячке, а по идее президент не должен идти на поводу у народа, чтоб сменить свой кошелек..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15330
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 20:04
Цитата:
обстреляли же его машину, водитель ранен, погиб водитель тв в сопровождающей машине.
ACROS:
прятался где то, не встречался с народом
прятался где то, не встречался с народом
обстреляли же его машину, водитель ранен, погиб водитель тв в сопровождающей машине.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15330
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 20:10
тут вот еще
///По всему Казахстану после массовых протестов стали исчезать таблички с именем первого президента Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщаетКазахское телеграфное агентство (КазТАГ). Отмечается, что с мраморной таблички перед зданием Фонда Нурсултана Назарбаева в столице пропали надписи «Фонд Нурсултана Назарбаева» и «Nursultan Nazarbayev qory». Также исчезло указание авторства бывшего президента под цитатой, выложенной золотыми буквами на стене зала совещаний в Департаменте полиции Алма-Аты. Власти города до сих не восстановили таблички с именем Назарбаева на проспекте, названном в его честь.///
что то мне за казахов стыдно стало. действительно как дикари.
показывают свой менталитет.
[Исправлено: alex_60, 14.01.2022 - 20:11]
///По всему Казахстану после массовых протестов стали исчезать таблички с именем первого президента Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщаетКазахское телеграфное агентство (КазТАГ). Отмечается, что с мраморной таблички перед зданием Фонда Нурсултана Назарбаева в столице пропали надписи «Фонд Нурсултана Назарбаева» и «Nursultan Nazarbayev qory». Также исчезло указание авторства бывшего президента под цитатой, выложенной золотыми буквами на стене зала совещаний в Департаменте полиции Алма-Аты. Власти города до сих не восстановили таблички с именем Назарбаева на проспекте, названном в его честь.///
что то мне за казахов стыдно стало. действительно как дикари.
показывают свой менталитет.
[Исправлено: alex_60, 14.01.2022 - 20:11]
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 20:11
Улица ОДКБ уже есть где-нибудь?)
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 20:12
Цитата:
Идеально. У нас таких пол-деревни) на века))
Серый волк:
Абрикосовая Кош Виноградная Кош Тенистая Кош Вишневая Кош Грушовая Кош Зелёная Кош Прохладная Кош ЕЩЕ Сиренева Кош
Абрикосовая Кош Виноградная Кош Тенистая Кош Вишневая Кош Грушовая Кош Зелёная Кош Прохладная Кош ЕЩЕ Сиренева Кош
Идеально. У нас таких пол-деревни) на века))
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