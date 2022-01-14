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≡ Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43301
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 15:56
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Кроме того, авторы петиции попросили органы местного управления «во всех городах дать улицам имени Назарбаева нейтральные названия, подчеркивающие нашу государственность, единство и Независимость страны».
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23833
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 18:08
#15
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Цитата:
Серый волк:
Или они ещё как шпик в этой газете ну так скажем медленные.

Ездил в магазин. Отсутствовыал 2 часа.
Думал,что возвратили название за это,
время. Нет не успели... 8-) :-o
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11914
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 18:37
#16
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Цитата:
drakon:
Ездил в магазин. Отсутствовыал 2 часа. Думал,что возвратили название за это, время. Нет не успели

Я вот тоже боюсь, что пока буду создавать голосование по названию улицы Назарбаева, то не успею создать! :lol:
Они еще немножко тормозят. Может успею...



[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 15:41]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23833
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 18:54
#17
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Цитата:
Серый волк:
Может успею...

Серый, делай, голосовалку... :lol: ;-)
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11914
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 18:57
#18
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Цитата:
drakon:
Серый, делай, голосовалку..

На лыжах хотел пробежаться по Крылатскому...
А то через полтора часа стемнеет.
Ну ладно. По просьбам трудящихся.
Профайл
Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11914
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 18:58
#19
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Какие пожелания????
А то менять голосование нельзя, рушится подсчёт голосов
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11914
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 19:05
#20
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ПОЕХАЛИ!


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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2375
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 19:10
#21
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Цитата:
alex_60:
обратно надо


Тут можно сделать, как говориться, два путя: - "Нур" убрать, будет город Султан - нейтральное название, или же Нур Астана, типа Нур Мега и прочие забегаловки которые во множестве на Складской - тоже вроде нейтральное. Токаев же задную не включит.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2375
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 19:12
#22
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Цитата:
drakon:
не успели...


Команды не было. Можете и в другой город сьездить, без вас не начнут.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8012
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 19:28
#23
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Я вроде подписал петицию..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2375
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 19:38
#24
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Цитата:
111:
петицию..


В Алма-Ате тоже петиция: - хотят что бы Токаев убрал городского акима : - вроде во время беспорядков прятался где то, не встречался с народом. Доверие к нему у алмаатинцев ниже плитнуса; наш вроде выходил к народу.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8012
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 20:00
#25
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Цитата:
ACROS:
хотят что бы Токаев убрал городского акима : - вроде во время беспорядков прятался где то, не встречался

Может получится, по горячке, а по идее президент не должен идти на поводу у народа, чтоб сменить свой кошелек..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15330
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 20:04
#26
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Цитата:
ACROS:
прятался где то, не встречался с народом


обстреляли же его машину, водитель ранен, погиб водитель тв в сопровождающей машине.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15330
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 20:10
#27
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тут вот еще
///По всему Казахстану после массовых протестов стали исчезать таблички с именем первого президента Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщаетКазахское телеграфное агентство (КазТАГ). Отмечается, что с мраморной таблички перед зданием Фонда Нурсултана Назарбаева в столице пропали надписи «Фонд Нурсултана Назарбаева» и «Nursultan Nazarbayev qory». Также исчезло указание авторства бывшего президента под цитатой, выложенной золотыми буквами на стене зала совещаний в Департаменте полиции Алма-Аты. Власти города до сих не восстановили таблички с именем Назарбаева на проспекте, названном в его честь.///

что то мне за казахов стыдно стало. действительно как дикари.
показывают свой менталитет.

[Исправлено: alex_60, 14.01.2022 - 20:11]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14933
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 20:11
#28
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Улица ОДКБ уже есть где-нибудь?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14933
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 20:12
#29
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Цитата:
Серый волк:
Абрикосовая Кош Виноградная Кош Тенистая Кош Вишневая Кош Грушовая Кош Зелёная Кош Прохладная Кош ЕЩЕ Сиренева Кош

Идеально. У нас таких пол-деревни) на века))
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