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≡ Долгострой в Юбилейном, очереди на жилье и ипотека - О чем многодетные матери и инвалиды спрашивали акима Костаная?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43301
Долгострой в Юбилейном, очереди на жилье и ипотека - О чем многодетные матери и инвалиды спрашивали акима Костаная?
Отправлено: 14.01.22 - 20:04
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Это собрание стало первой после митингов встречей Кайрата АХМЕТОВА с горожанами. Как пояснили в пресс-службе акима, на прием записались 6 человек, но пришло больше. Чтобы не задерживать людей, провели общее собрание.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8012
Re: Долгострой в Юбилейном, очереди на жилье и ипотека - О чем...
Отправлено: 14.01.22 - 20:04
#1
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По горячке надо требовать, сейчас пока акимы разнюхают куда ветер дует, будут стараться пока..
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