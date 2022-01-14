Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Долгострой в Юбилейном, очереди на жилье и ипотека - О чем многодетные матери и инвалиды спрашивали акима Костаная?
Долгострой в Юбилейном, очереди на жилье и ипотека - О чем многодетные матери и инвалиды спрашивали акима Костаная?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 65, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 64
|Зарегистрированные пользователи: drakon
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать