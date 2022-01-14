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≡ В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43301
В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 19:59
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы об отмене чрезвычайного положения в Акмолинской и Костанайской областях. Соответствующие постановления опубликованы на сайте Акорды
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15330
Re: В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 19:59
#1
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и что с этим делать?
гулять в три часа ночи?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8012
Re: В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 20:02
#2
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Блин, жена хочет в Костанай, придется завтра ехать что ли..
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8414
Re: В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 20:33
#3
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Цитата:
alex_60:
и что с этим делать? гулять в три часа ночи?

Некоторым конечно пофигу,на работу не надо,в 23.00 отбой,главное что бы пенсию во время дали.
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