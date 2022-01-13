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≡ Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43301
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 16:56
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Купить спиртные напитки можно будет уже завтра, 14 января, но лишь в ограниченный период времени. Соответствующее распоряжение об этом уже подписано, сообщает комендатура региона.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8012
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 14:40
#30
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Считаю, что такие магазины награждать надо, кто позволил людям отдыхать по человечески после нового года, и не бродить в поисках отдыха по городу.
Вон наш дед пришел, разливное уже во всю продают..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8012
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 14:43
#31
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За разливным у нас в доме огромная очередь, дед сказал, сам он себе купил баночное Ж, потому что очередь за разливным..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15330
Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 14.01.22 - 20:02
#32
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Цитата:
drakon:
Я в Харькове, был в это время.


а откуда ты знаешь когда я улетал Югославию?
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