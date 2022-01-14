Отправлено: - 17:03

ACROS:

Только нашим, местным чиновникам пока об этом не говорите. Снова толком не облизав "нужные" места у "нужных" людей ( тем более в нынешней неразберихе) , переименуют улицу до обеда, после обеда утвердят

Цитата:Но и тормозить им сейчас нельзя!А то запишут в сторонников клана, или вообще если недобор найденных террористов, (а их точно недобор) то прямо к ним.Да ещё портрет елбаса найдется неснятый у какого нибудь воришки деревьев в кабинете.Так что переименовывать они будут как наскипедаренные.Только один затык может случиться.Что такое нейтральное они реально не знают.И будут смотреть на соседние области.А соседние области тупо на них.Кстати как будет улица Цветочная на Казахском.(это им на всякий пожарный случай)