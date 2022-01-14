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≡ Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43298
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 15:56
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Кроме того, авторы петиции попросили органы местного управления «во всех городах дать улицам имени Назарбаева нейтральные названия, подчеркивающие нашу государственность, единство и Независимость страны».
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2345
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 15:56
#1
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Вернуть в Кустанае надо прежнее название улице - Гагарина.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15326
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 15:57
#2
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улицам которые переименовали в та...ик,
надо вернуть прежние название тоже.
независимость уже не в тренде.
в тренде миротворцы.

[Исправлено: alex_60, 14.01.2022 - 15:59]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15326
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 15:58
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Вернуть в Кустанае надо прежнее название улице - Гагарина.


да, это однозначно.
тут и спорить не о чем.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15326
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 16:00
#4
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а Нурсултан.
то что обратно надо,понятно.
но сейчас не пройдет.
потом наверное уже.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8007
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 16:18
#5
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Тут надо всей страной браться, в каждой области..
За переименование от феодализма..
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11907
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 16:26
#6
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Цитата:
юля елиссева:
Вернуть в Кустанае надо прежнее название улице - Гагарина.


А в акимате точно уже переобулись? :-)
Или они ещё как шпик в этой газете ну так скажем медленные.

Ну и негодяи и подхалимы за чей счёт должно идти возвращение имен уже известны.

Вот тут они:

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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
143
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 16:29
#7
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Насчёт Астаны может быть, а к улицам-то зачем прикопались? Не смотря ни на что, это хороший политик и много сделал для страны и её роли в мировом сообществе, за него голосовали люди и я в том числе и дальше бы голосовала. А улиц у нас много на всех хватит.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2370
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 16:39
#8
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Цитата:
alex_60:
улицам которые переименовали

Цитата:
111:

Цитата:
юля елиссева:


Только нашим, местным чиновникам пока об этом не говорите. Снова толком не облизав "нужные" места у "нужных" людей ( тем более в нынешней неразберихе) , переименуют улицу до обеда, после обеда утвердят на маслихате, вечером из Астаны раздастся грозный окрик, за ночь снова поменяют таблички, но уже на другой улице: - и всё это за наш счёт, за счёт налогоплательщиков.
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lelik1375
§ lelik1375
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.10.13
Сообщений:
427
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 16:43
#9
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А аэропорт опять в TSE ???
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11907
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 17:03
#10
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Цитата:
ACROS:
Только нашим, местным чиновникам пока об этом не говорите. Снова толком не облизав "нужные" места у "нужных" людей ( тем более в нынешней неразберихе) , переименуют улицу до обеда, после обеда утвердят


Но и тормозить им сейчас нельзя!
А то запишут в сторонников клана, или вообще если недобор найденных террористов, (а их точно недобор) то прямо к ним. :-)
Да ещё портрет елбаса найдется неснятый у какого нибудь воришки деревьев в кабинете.

Так что переименовывать они будут как наскипедаренные.
Только один затык может случиться.

Что такое нейтральное они реально не знают.
И будут смотреть на соседние области.
А соседние области тупо на них.

Кстати как будет улица Цветочная на Казахском.
(это им на всякий пожарный случай)
:lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5001
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 17:10
#11
Комментарий удален модератором.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2370
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 17:17
#12
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Цитата:
Серый волк:
улица Цветочная


Гулдер кошесi/
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2370
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 14.01.22 - 17:22
#13
Комментарий удален модератором.
Профайл
Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11907
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 17:56
#14
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Цитата:
ACROS: Гулдер кошесi/

Во!
Точно!

Есть ещё варианты для них беспроигрышные!

Ну прямо вот от Первого Канала чиновникам кОстаная самое лушее пособие в испполнении Юрия Шал Антонова.
Прямо наверное для костанайских чиновников исполнял на НГ
(я если что такое не слушаю, но сейчас советую) :-)

Абрикосовая Кош
Виноградная Кош
Тенистая Кош
Вишневая Кош
Грушовая Кош
Зелёная Кош
Прохладная Кош
ЕЩЕ
Сиренева Кош

А вот Каштановая Кош в народе явно переименуют в кош-кош
:lol:



Всех кстати с старым НГ :lol:

[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 15:03]
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