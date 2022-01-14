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≡ Когда почистят подземный переход в Тобыле?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43298
Когда почистят подземный переход в Тобыле?
Отправлено: 14.01.22 - 17:10
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По словам автора видео, этого не делали уже давно. Подземный переход, на который в редакцию "НГ" пожаловался наш читатель, расположен возле остановки 5 мкрн. в г. Тобыл.
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Fasd
§ Fasd
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
85
Re: Когда почистят подземный переход в Тобыле?
Отправлено: 14.01.22 - 17:10
#1
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Это не 5 мкр-н а возле остановки 5 магазин исправьте.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11907
Когда почистят подземный переход в Тобыле?
Отправлено: 14.01.22 - 17:35
#2
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Цитата:
Fasd: Это не 5 мкр-н а возле остановки 5 магазин исправьте.
Ну все местные вроде догадались, а приезжие чиновники... им сейчас вообще не до этого.
Они с портретами бегают, документы подчищают, лозунги смотрят как без тендера-шмендера перевесить.

Но есть способ.

Напишите в переходе баллончиком с краской: "Аблязо прийди! переход почисть"
Дело абсолютно беспалевное, если кто-то туда попытается спуститься вы услышите по грохоту тел, или отборным выражениям сами знаете какого языка.
:lol:

Если сильно боитесь напишите тому Аблязу, он разместит в глобальной паутине.
Глобальную паутину прочитают в Нурсултане.
После этого уверяю вас переход отчистят так, как никогда в жизни ничего не чистили, возможно даже вместе с ступеньками.
Но это исключительно от усердия.

Ещё туда для соблюдения порядка посадят блоХпост, из дюжины полицаев.
Та что будет у вас образцовый переход, как в самом лучшем городе Нурсултане и даже лучше! :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 14:37]
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