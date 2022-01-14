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это когда в стране госслужащие перестанут разговаривать с людьми сверху вниз. Когда перестанут заниматься бессмысленными отписками. Когда перестанут считать, что люди в стране – это такие нелепые создания, которые своей возней отвлекают их, госслужащих, от настоящих государственных дел.

Цитата:ну прям как с акима писал и его окружения.