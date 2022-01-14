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Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
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Я робот(Пользователи)
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- 43298
Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 16:22
Тридцать лет стабильность и мир оправдывали все. Ими размахивали во все стороны, как главным достижением независимости. А потом вдруг оказалось, что стабильность наша и наш мир – фикция. И существуют они только потому, что за нас как следует не взялись.
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Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 16:22
Да уж, эпоха Назарбаева показала, что он все делал только себе, не в угоду стабильности и как преподавалось везде - процветания..
За 200 баксов то..
За которые казазстанцы идут убивать, потому что это для них как 200 тысяч ойро..
За 200 баксов то..
За которые казазстанцы идут убивать, потому что это для них как 200 тысяч ойро..
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 16:36
"Затовойнынет" - уже не аргумент, оправдывающий поголовную коррупцию власти, продажность всего и вся, безнаказанность и попустительство.
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 16:45
Цитата:
еще бы знать мерило среднего класса? В чем его измерить: в доходах, в имуществе? Как говорится,кому-то бриллианты мелковаты, кому-то суп жидкий.
Цитата:
не думаю, что принадлежность к какому-то классу будет сдерживать. Не позволяет переступить черту нелюдя воспитание, самоцензура, образование... а они в нашей стране с каждым годом всё ниже и ниже.
Стабильность – это когда в стране есть средний класс.
еще бы знать мерило среднего класса? В чем его измерить: в доходах, в имуществе? Как говорится,кому-то бриллианты мелковаты, кому-то суп жидкий.
Цитата:
а потому, что это лютый позор - брать чужое.
не думаю, что принадлежность к какому-то классу будет сдерживать. Не позволяет переступить черту нелюдя воспитание, самоцензура, образование... а они в нашей стране с каждым годом всё ниже и ниже.
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 16:47
Цитата:
ну прям как с акима писал и его окружения.
это когда в стране госслужащие перестанут разговаривать с людьми сверху вниз. Когда перестанут заниматься бессмысленными отписками. Когда перестанут считать, что люди в стране – это такие нелепые создания, которые своей возней отвлекают их, госслужащих, от настоящих государственных дел.
ну прям как с акима писал и его окружения.
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 16:55
Цитата:
А, вы думаете его эпоха прошла?? Весь кабинет- его люди; все акимы - его люди; силовой блок - его люди; - кадры которые на подходе и к акимам и в кабинет - тоже его люди, по крайней мере ментально заряжены его идеологией: "...вперёд во власть, служи мне , а не государству, не народу: тут тебя ждёт богатство...".
111:
эпоха Назарбаева показала
эпоха Назарбаева показала
А, вы думаете его эпоха прошла?? Весь кабинет- его люди; все акимы - его люди; силовой блок - его люди; - кадры которые на подходе и к акимам и в кабинет - тоже его люди, по крайней мере ментально заряжены его идеологией: "...вперёд во власть, служи мне , а не государству, не народу: тут тебя ждёт богатство...".
Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 16:56
Цитата:
Пришла эпоха Токаева..
Ну это уже наши дети посмотрят, сколько он править, 30 лет тоже будет наверно..
ACROS:
вы думаете его эпоха прошла
вы думаете его эпоха прошла
Пришла эпоха Токаева..
Ну это уже наши дети посмотрят, сколько он править, 30 лет тоже будет наверно..
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 17:01
Цитата:
Согласен: - человек формируется, воспитывается и развивается , только и только в СЕМЬЕ. Когда говорят: - улица, школа, общество - это ищут крайнего. Какое папа с мамой дадут ему воспитание, внутреную культуру - таким он и будет.
Если ему говорили с детства: - не бери чужое, это грех, это не твоё, не заработанное; он и не будет брать.
yudjin:
воспитание, самоцензура, образование... а
воспитание, самоцензура, образование... а
Согласен: - человек формируется, воспитывается и развивается , только и только в СЕМЬЕ. Когда говорят: - улица, школа, общество - это ищут крайнего. Какое папа с мамой дадут ему воспитание, внутреную культуру - таким он и будет.
Если ему говорили с детства: - не бери чужое, это грех, это не твоё, не заработанное; он и не будет брать.
Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 17:05
Цитата:
Выходит Семью и самого неправильно воспитывали, а так же депутатов, всех короче Членов...
Согласился я бы тоже воспитать своего, чтоб он меня потом в Дубай отвез на старости..
ACROS:
Если ему говорили с детства: - не
Если ему говорили с детства: - не
Выходит Семью и самого неправильно воспитывали, а так же депутатов, всех короче Членов...
Согласился я бы тоже воспитать своего, чтоб он меня потом в Дубай отвез на старости..
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 17:10
Цитата:
Токаеву примерно 68 лет, прибавим 30 лет = 98 лет. Навряд ли он столько выдержит. Да если даже и выдержит: ваши дети в 2052 году ему тоже будут кричать вслед: - шал кет.
Странно: если мужчина достиг 63 года, его выгоняют с производства: старый мол уже, борозду портишь, уходи; Назарбаеву и Токаеву - давно надо было на пенсии быть. Их почему то никто не выгоняет. Неужели у нас в стране нету достойных людей на должность президента.
111:
30 лет тоже будет наверно..
30 лет тоже будет наверно..
Токаеву примерно 68 лет, прибавим 30 лет = 98 лет. Навряд ли он столько выдержит. Да если даже и выдержит: ваши дети в 2052 году ему тоже будут кричать вслед: - шал кет.
Странно: если мужчина достиг 63 года, его выгоняют с производства: старый мол уже, борозду портишь, уходи; Назарбаеву и Токаеву - давно надо было на пенсии быть. Их почему то никто не выгоняет. Неужели у нас в стране нету достойных людей на должность президента.
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 17:12
Цитата:
Надо было ПРАВИЛЬНО жениться. Были бы ЧЬИМ то зятем.
111:
в Дубай отвез на старости..
в Дубай отвез на старости..
Надо было ПРАВИЛЬНО жениться. Были бы ЧЬИМ то зятем.
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- рудный
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- 03.07.12
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Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 17:21
Просто удивительно, куда глядели депутаты и прокуроры, когда на лидеров двк вешали дела, ведь тогда ещё в 2006 году не было разгула культа личности, всех призвать к ответу!
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