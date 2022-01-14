Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 15:56
Кроме того, авторы петиции попросили органы местного управления «во всех городах дать улицам имени Назарбаева нейтральные названия, подчеркивающие нашу государственность, единство и Независимость страны». Читать новость
Насчёт Астаны может быть, а к улицам-то зачем прикопались? Не смотря ни на что, это хороший политик и много сделал для страны и её роли в мировом сообществе, за него голосовали люди и я в том числе и дальше бы голосовала. А улиц у нас много на всех хватит.
Только нашим, местным чиновникам пока об этом не говорите. Снова толком не облизав "нужные" места у "нужных" людей ( тем более в нынешней неразберихе) , переименуют улицу до обеда, после обеда утвердят на маслихате, вечером из Астаны раздастся грозный окрик, за ночь снова поменяют таблички, но уже на другой улице: - и всё это за наш счёт, за счёт налогоплательщиков.
ACROS: Только нашим, местным чиновникам пока об этом не говорите. Снова толком не облизав "нужные" места у "нужных" людей ( тем более в нынешней неразберихе) , переименуют улицу до обеда, после обеда утвердят
Но и тормозить им сейчас нельзя! А то запишут в сторонников клана, или вообще если недобор найденных террористов, (а их точно недобор) то прямо к ним. Да ещё портрет елбаса найдется неснятый у какого нибудь воришки деревьев в кабинете.
Так что переименовывать они будут как наскипедаренные. Только один затык может случиться.
Что такое нейтральное они реально не знают. И будут смотреть на соседние области. А соседние области тупо на них.
Кстати как будет улица Цветочная на Казахском. (это им на всякий пожарный случай)
Ну прямо вот от Первого Канала чиновникам кОстаная самое лушее пособие в испполнении Юрия Шал Антонова. Прямо наверное для костанайских чиновников исполнял на НГ (я если что такое не слушаю, но сейчас советую)
Абрикосовая Кош Виноградная Кош Тенистая Кош Вишневая Кош Грушовая Кош Зелёная Кош Прохладная Кош ЕЩЕ Сиренева Кош
А вот Каштановая Кош в народе явно переименуют в кош-кош
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