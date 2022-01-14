Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...

Отправлено: - 16:29

Насчёт Астаны может быть, а к улицам-то зачем прикопались? Не смотря ни на что, это хороший политик и много сделал для страны и её роли в мировом сообществе, за него голосовали люди и я в том числе и дальше бы голосовала. А улиц у нас много на всех хватит.