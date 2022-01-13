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≡ Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43294
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 16:56
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Купить спиртные напитки можно будет уже завтра, 14 января, но лишь в ограниченный период времени. Соответствующее распоряжение об этом уже подписано, сообщает комендатура региона.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4471
Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 14.01.22 - 07:07
#15
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Сделай эксперимент над собой 111! Прекрати покупать пиво в течении недели! Потом нам расскажешь про свои ощущения!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15321
Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 14.01.22 - 09:33
#16
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на время ЧП так понимаю акиматы отменяются,
главный на это время -комендант,
орган власти- комендатура.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15321
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 09:35
#17
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время то рабочее с 12 до 15.
это для кого открывают?
хотя да, суббота ,воскресенье впереди.

[Исправлено: alex_60, 14.01.2022 - 09:36]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
802
Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 14.01.22 - 11:14
#18
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А в чём смысл этих 3х часов,кроме образования очереди? Люди будут отпрашиваться с работы. Зачем???
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4471
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 11:20
#19
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Прошли те времена, когда алкаши хоть как то были нужны производству! На дизельном их выгонялли пачками, по старым анкетам! Не кому там отпрашиваться с работы!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 14.01.2022 - 11:22]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15321
Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 14.01.22 - 12:06
#20
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ну что там, кто нибудь в очереди за спиртным стоит?
как процесс идет?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7996
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 13:54
#21
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Цитата:
alex_60:
что там, кто нибудь в очереди за спиртным стоит? как процесс идет?

Я только проснулся, тоже интересно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15321
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 14:05
#22
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Цитата:
111:
Я только проснулся, тоже интересно.


сейчас ходил в океан, тихо ,никого нет.
только продавцы подходят к кассе со спиртным,
сами себя отоваривают.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7996
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 14:07
#23
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Цитата:
alex_60:
сейчас ходил в океан, тихо ,никого

Это говорит о том, что люди в ЧП как то отдыхали, пили, курили, ели..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15321
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 14:10
#24
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Цитата:
111:
что люди в ЧП как то отдыхали, пили,


вчера с работы перед домом зашел в три мазагина придомовых-
никто не продавал, все бумагой закрыто и скотчем оклеено.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7996
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 14:14
#25
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Цитата:
alex_60:
никто не продавал, все бумагой закрыто

Да, в особо таких магазинах, наверно в областном центре, все равно побаиваются, в Рудном по другому..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15321
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 14:16
#26
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Цитата:
111:
наверно в областном центре, все равно побаиваются,


так ты про р-т писал,в это вообще трудно поверить,
это же с/маркет,
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7996
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 14:27
#27
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Цитата:
alex_60:
писал,в это вообще трудно поверить,

Там остатки были, потому что я брал на новый год Х лайт, там уже его не было, после нового года сколько было, так и осталось на витрине.
А пятого вообще остатки, наверно 7го все раскупили, я же 7го покупал, тоже уде всякие остатки, и Э, и 0.64, и Х уже не лайт, так что при всем желании не было.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15321
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 14:31
#28
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Цитата:
111:
, я же 7го покупал, тоже уде всякие остатки,


как мог на кассе тебе отпустить, если вокруг люди и продавцы в зале?
в р-те рахатовском висят предупреждающие плакаты и скотчем заклеены шкафы.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7996
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 14:38
#29
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Цитата:
alex_60:
как мог на кассе тебе отпустить, если вокруг люди и продавцы в зале?

Там всем давали, хотя Пивной уже 5го был закрыт, который около детского мира, и Тополек, все понеслись туда.
А как людям отказать
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