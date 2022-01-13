Отправлено: - 14:27

alex_60:

писал,в это вообще трудно поверить,

Цитата:Там остатки были, потому что я брал на новый год Х лайт, там уже его не было, после нового года сколько было, так и осталось на витрине.А пятого вообще остатки, наверно 7го все раскупили, я же 7го покупал, тоже уде всякие остатки, и Э, и 0.64, и Х уже не лайт, так что при всем желании не было.