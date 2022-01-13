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Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 43294
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 16:56
Купить спиртные напитки можно будет уже завтра, 14 января, но лишь в ограниченный период времени. Соответствующее распоряжение об этом уже подписано, сообщает комендатура региона.
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Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 14.01.22 - 07:07
Сделай эксперимент над собой 111! Прекрати покупать пиво в течении недели! Потом нам расскажешь про свои ощущения!
Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 14.01.22 - 09:33
на время ЧП так понимаю акиматы отменяются,
главный на это время -комендант,
орган власти- комендатура.
главный на это время -комендант,
орган власти- комендатура.
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 09:35
время то рабочее с 12 до 15.
это для кого открывают?
хотя да, суббота ,воскресенье впереди.
[Исправлено: alex_60, 14.01.2022 - 09:36]
это для кого открывают?
хотя да, суббота ,воскресенье впереди.
[Исправлено: alex_60, 14.01.2022 - 09:36]
С
(Полноправные пользователи)
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Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 14.01.22 - 11:14
А в чём смысл этих 3х часов,кроме образования очереди? Люди будут отпрашиваться с работы. Зачем???
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 11:20
Прошли те времена, когда алкаши хоть как то были нужны производству! На дизельном их выгонялли пачками, по старым анкетам! Не кому там отпрашиваться с работы!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 14.01.2022 - 11:22]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 14.01.2022 - 11:22]
Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 14.01.22 - 12:06
ну что там, кто нибудь в очереди за спиртным стоит?
как процесс идет?
как процесс идет?
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 13:54
Цитата:
Я только проснулся, тоже интересно.
alex_60:
что там, кто нибудь в очереди за спиртным стоит? как процесс идет?
что там, кто нибудь в очереди за спиртным стоит? как процесс идет?
Я только проснулся, тоже интересно.
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 14:05
Цитата:
сейчас ходил в океан, тихо ,никого нет.
только продавцы подходят к кассе со спиртным,
сами себя отоваривают.
111:
Я только проснулся, тоже интересно.
Я только проснулся, тоже интересно.
сейчас ходил в океан, тихо ,никого нет.
только продавцы подходят к кассе со спиртным,
сами себя отоваривают.
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 14:07
Цитата:
Это говорит о том, что люди в ЧП как то отдыхали, пили, курили, ели..
alex_60:
сейчас ходил в океан, тихо ,никого
сейчас ходил в океан, тихо ,никого
Это говорит о том, что люди в ЧП как то отдыхали, пили, курили, ели..
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 14:10
Цитата:
вчера с работы перед домом зашел в три мазагина придомовых-
никто не продавал, все бумагой закрыто и скотчем оклеено.
111:
что люди в ЧП как то отдыхали, пили,
что люди в ЧП как то отдыхали, пили,
вчера с работы перед домом зашел в три мазагина придомовых-
никто не продавал, все бумагой закрыто и скотчем оклеено.
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 14:14
Цитата:
Да, в особо таких магазинах, наверно в областном центре, все равно побаиваются, в Рудном по другому..
alex_60:
никто не продавал, все бумагой закрыто
никто не продавал, все бумагой закрыто
Да, в особо таких магазинах, наверно в областном центре, все равно побаиваются, в Рудном по другому..
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 14:16
Цитата:
так ты про р-т писал,в это вообще трудно поверить,
это же с/маркет,
111:
наверно в областном центре, все равно побаиваются,
наверно в областном центре, все равно побаиваются,
так ты про р-т писал,в это вообще трудно поверить,
это же с/маркет,
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 14:27
Цитата:
Там остатки были, потому что я брал на новый год Х лайт, там уже его не было, после нового года сколько было, так и осталось на витрине.
А пятого вообще остатки, наверно 7го все раскупили, я же 7го покупал, тоже уде всякие остатки, и Э, и 0.64, и Х уже не лайт, так что при всем желании не было.
alex_60:
писал,в это вообще трудно поверить,
писал,в это вообще трудно поверить,
Там остатки были, потому что я брал на новый год Х лайт, там уже его не было, после нового года сколько было, так и осталось на витрине.
А пятого вообще остатки, наверно 7го все раскупили, я же 7го покупал, тоже уде всякие остатки, и Э, и 0.64, и Х уже не лайт, так что при всем желании не было.
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 14:31
Цитата:
как мог на кассе тебе отпустить, если вокруг люди и продавцы в зале?
в р-те рахатовском висят предупреждающие плакаты и скотчем заклеены шкафы.
111:
, я же 7го покупал, тоже уде всякие остатки,
, я же 7го покупал, тоже уде всякие остатки,
как мог на кассе тебе отпустить, если вокруг люди и продавцы в зале?
в р-те рахатовском висят предупреждающие плакаты и скотчем заклеены шкафы.
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 14:38
Цитата:
Там всем давали, хотя Пивной уже 5го был закрыт, который около детского мира, и Тополек, все понеслись туда.
А как людям отказать
alex_60:
как мог на кассе тебе отпустить, если вокруг люди и продавцы в зале?
как мог на кассе тебе отпустить, если вокруг люди и продавцы в зале?
Там всем давали, хотя Пивной уже 5го был закрыт, который около детского мира, и Тополек, все понеслись туда.
А как людям отказать
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