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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14795
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 11:54
#7111
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
DNS вовсю торгует своей брендированной техникой DEXT, которую собирают в Приморье,

Vitek, Redmond, Scarlett - тоже российская техника.
Другой вопрос что собрать - дело не хитрое, а вот чьи платы и микросхемы применяются?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1203
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 11:54
#7112
Комментарий удален модератором.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1203
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 11:56
#7113
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Цитата:
Victor Yang:

Я тебе открою великую тайну - применяют китайские и прочие из тех краёв. Даже айфоны собирают на соседней с Самсунгом линии.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2582
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 11:57
#7114
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Недавно даже телевизоры Витязь появились, со своими интеллектуальными помощниками.


Наверное диво дивное, чудо чудное как в сказках, типа робота Федора, которого космонавты молотком в чувства приводили в космосе.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1203
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 11:59
#7115
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Vitek,кстати - отличная техника! У самого много такой - микроволновка, мультиварка. Хочу вот пылесос этой же марки купить.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15311
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 11:59
#7116
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Цитата:
таноми52:
"макс шефелев игорь фатьяновЧас назад -1 ХАКЕРЫ ВЫЛОЖИЛИ ПЕРЕПИСКУ ПО НОВОЙ МЕТОДИЧКИ ОТ СБУ БОТАМ01.01.2022Ребята сейчас вбрасываем, что ОДКБ вышвырнули из Казахстана, что Русских пинками выгнали из Казахстана.,вбрасываем с формулировками Старший брат Китай, Китай, Старший брат Си и так далее.Делаем вбросы, что Казахи теперь ненавидят Русских.ОтветитьПоделитьсяПожаловаться" Аблайка-то какой старательный, точно по методичке действует!


вон откуда ноги растут как оказалось.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1203
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 12:00
#7117
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Цитата:
Kairat stayer:

А этот текст ты, конечно же, пишешь с планшета, который в Кустанае собрали?!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15311
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 12:01
#7118
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Цитата:
maxsaf:
А Масимов не сообразил, что можно было в отпуск уйти за день до начала ))


а че, так можно что ли?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15311
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 12:02
#7119
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Цитата:
maxsaf:
И косточку кинуть)


ну,это пусть заслужит сначала.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15311
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 12:04
#7120
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Цитата:
Kairat stayer:
Импортозамещение хорошо у них якобы работает, производит всё будут внутри страны: телевизоры, смартфоны, компьютеры и многое другое.


сразу видно, в школу ходил.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2582
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 12:07
#7121
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А этот текст ты, конечно же, пишешь с планшета, который в Кустанае собрали?!


Нас никто в перспективе не ограничивает от передовых технологии, компьютер, моноблок и ноутбук всегда под рукой.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15311
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 12:09
#7122
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Цитата:
Kairat stayer:
передовых технологии, компьютер, моноблок и ноутбук


сразу видно человека высокой грамотности.
не каждый знает такие научные термины.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2582
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 12:13
#7123
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Цитата:
alex_60:
сразу видно человека высокой грамотности. не каждый знает такие научные термины.


Не хвастаюсь и никогда не отмечал, что человек высокой грамотности. Действительно различная оргтехника имеется в наличии для домашнего пользования, наверное у многих они есть.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15311
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 12:19
#7124
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Цитата:
Kairat stayer:
Не хвастаюсь и никогда не отмечал, что человек высокой грамотности.


ну как же.
других же называешь малограмотными.
значит себя приравниваешь к высокограмотным.
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