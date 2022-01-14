Отправлено: - 11:57

Уже не ваш земляк:

Недавно даже телевизоры Витязь появились, со своими интеллектуальными помощниками.

Цитата:Наверное диво дивное, чудо чудное как в сказках, типа робота Федора, которого космонавты молотком в чувства приводили в космосе.