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≡ Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43294
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 16:56
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Купить спиртные напитки можно будет уже завтра, 14 января, но лишь в ограниченный период времени. Соответствующее распоряжение об этом уже подписано, сообщает комендатура региона.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4470
Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 14.01.22 - 07:07
#15
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Сделай эксперимент над собой 111! Прекрати покупать пиво в течении недели! Потом нам расскажешь про свои ощущения!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15311
Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 14.01.22 - 09:33
#16
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на время ЧП так понимаю акиматы отменяются,
главный на это время -комендант,
орган власти- комендатура.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15311
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 09:35
#17
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время то рабочее с 12 до 15.
это для кого открывают?
хотя да, суббота ,воскресенье впереди.

[Исправлено: alex_60, 14.01.2022 - 09:36]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
801
Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 14.01.22 - 11:14
#18
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А в чём смысл этих 3х часов,кроме образования очереди? Люди будут отпрашиваться с работы. Зачем???
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4470
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 14.01.22 - 11:20
#19
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Прошли те времена, когда алкаши хоть как то были нужны производству! На дизельном их выгонялли пачками, по старым анкетам! Не кому там отпрашиваться с работы!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 14.01.2022 - 11:22]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15311
Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 14.01.22 - 12:06
#20
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ну что там, кто нибудь в очереди за спиртным стоит?
как процесс идет?
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