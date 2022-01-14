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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14795
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 11:54
Цитата:
Vitek, Redmond, Scarlett - тоже российская техника.
Другой вопрос что собрать - дело не хитрое, а вот чьи платы и микросхемы применяются?
Уже не ваш земляк:
DNS вовсю торгует своей брендированной техникой DEXT, которую собирают в Приморье,
DNS вовсю торгует своей брендированной техникой DEXT, которую собирают в Приморье,
Vitek, Redmond, Scarlett - тоже российская техника.
Другой вопрос что собрать - дело не хитрое, а вот чьи платы и микросхемы применяются?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 11:54
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 11:56
Цитата:
Я тебе открою великую тайну - применяют китайские и прочие из тех краёв. Даже айфоны собирают на соседней с Самсунгом линии.
Victor Yang:
Я тебе открою великую тайну - применяют китайские и прочие из тех краёв. Даже айфоны собирают на соседней с Самсунгом линии.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 11:57
Цитата:
Наверное диво дивное, чудо чудное как в сказках, типа робота Федора, которого космонавты молотком в чувства приводили в космосе.
Уже не ваш земляк:
Недавно даже телевизоры Витязь появились, со своими интеллектуальными помощниками.
Недавно даже телевизоры Витязь появились, со своими интеллектуальными помощниками.
Наверное диво дивное, чудо чудное как в сказках, типа робота Федора, которого космонавты молотком в чувства приводили в космосе.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 11:59
Vitek,кстати - отличная техника! У самого много такой - микроволновка, мультиварка. Хочу вот пылесос этой же марки купить.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 11:59
Цитата:
вон откуда ноги растут как оказалось.
таноми52:
"макс шефелев игорь фатьяновЧас назад -1 ХАКЕРЫ ВЫЛОЖИЛИ ПЕРЕПИСКУ ПО НОВОЙ МЕТОДИЧКИ ОТ СБУ БОТАМ01.01.2022Ребята сейчас вбрасываем, что ОДКБ вышвырнули из Казахстана, что Русских пинками выгнали из Казахстана.,вбрасываем с формулировками Старший брат Китай, Китай, Старший брат Си и так далее.Делаем вбросы, что Казахи теперь ненавидят Русских.ОтветитьПоделитьсяПожаловаться" Аблайка-то какой старательный, точно по методичке действует!
"макс шефелев игорь фатьяновЧас назад -1 ХАКЕРЫ ВЫЛОЖИЛИ ПЕРЕПИСКУ ПО НОВОЙ МЕТОДИЧКИ ОТ СБУ БОТАМ01.01.2022Ребята сейчас вбрасываем, что ОДКБ вышвырнули из Казахстана, что Русских пинками выгнали из Казахстана.,вбрасываем с формулировками Старший брат Китай, Китай, Старший брат Си и так далее.Делаем вбросы, что Казахи теперь ненавидят Русских.ОтветитьПоделитьсяПожаловаться" Аблайка-то какой старательный, точно по методичке действует!
вон откуда ноги растут как оказалось.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 12:00
Цитата:
А этот текст ты, конечно же, пишешь с планшета, который в Кустанае собрали?!
Kairat stayer:
А этот текст ты, конечно же, пишешь с планшета, который в Кустанае собрали?!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 12:01
Цитата:
а че, так можно что ли?
maxsaf:
А Масимов не сообразил, что можно было в отпуск уйти за день до начала ))
А Масимов не сообразил, что можно было в отпуск уйти за день до начала ))
а че, так можно что ли?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 12:02
Цитата:
ну,это пусть заслужит сначала.
maxsaf:
И косточку кинуть)
И косточку кинуть)
ну,это пусть заслужит сначала.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 12:04
Цитата:
сразу видно, в школу ходил.
Kairat stayer:
Импортозамещение хорошо у них якобы работает, производит всё будут внутри страны: телевизоры, смартфоны, компьютеры и многое другое.
Импортозамещение хорошо у них якобы работает, производит всё будут внутри страны: телевизоры, смартфоны, компьютеры и многое другое.
сразу видно, в школу ходил.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 12:07
Цитата:
Нас никто в перспективе не ограничивает от передовых технологии, компьютер, моноблок и ноутбук всегда под рукой.
Уже не ваш земляк:
А этот текст ты, конечно же, пишешь с планшета, который в Кустанае собрали?!
А этот текст ты, конечно же, пишешь с планшета, который в Кустанае собрали?!
Нас никто в перспективе не ограничивает от передовых технологии, компьютер, моноблок и ноутбук всегда под рукой.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 12:09
Цитата:
сразу видно человека высокой грамотности.
не каждый знает такие научные термины.
Kairat stayer:
передовых технологии, компьютер, моноблок и ноутбук
передовых технологии, компьютер, моноблок и ноутбук
сразу видно человека высокой грамотности.
не каждый знает такие научные термины.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 12:13
Цитата:
Не хвастаюсь и никогда не отмечал, что человек высокой грамотности. Действительно различная оргтехника имеется в наличии для домашнего пользования, наверное у многих они есть.
alex_60:
сразу видно человека высокой грамотности. не каждый знает такие научные термины.
сразу видно человека высокой грамотности. не каждый знает такие научные термины.
Не хвастаюсь и никогда не отмечал, что человек высокой грамотности. Действительно различная оргтехника имеется в наличии для домашнего пользования, наверное у многих они есть.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 12:19
Цитата:
ну как же.
других же называешь малограмотными.
значит себя приравниваешь к высокограмотным.
Kairat stayer:
Не хвастаюсь и никогда не отмечал, что человек высокой грамотности.
Не хвастаюсь и никогда не отмечал, что человек высокой грамотности.
ну как же.
других же называешь малограмотными.
значит себя приравниваешь к высокограмотным.
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