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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 473 из 473«1...471472473
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 08:19
#7081
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Цитата:
Доктор СИЗО:

А тебе, я вижу, в такую рань мешочек другой мешочек припалил?!
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4465
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 08:20
#7082
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

У нас уже полдевятого! Чай попили на работе!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15301
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 08:51
#7083
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Цитата:
таноми52:
"макс шефелев игорь фатьяновЧас назад -1 ХАКЕРЫ ВЫЛОЖИЛИ ПЕРЕПИСКУ ПО НОВОЙ МЕТОДИЧКИ ОТ СБУ БОТАМ01.01.2022Ребята сейчас вбрасываем, что ОДКБ вышвырнули из Казахстана, что Русских пинками выгнали из Казахстана.,вбрасываем с формулировками Старший брат Китай, Китай, Старший брат Си и так далее.Делаем вбросы, что Казахи теперь ненавидят Русских.ОтветитьПоделитьсяПожаловаться" Аблайка-то какой старательный, точно по методичке действует!


какую мразь приютила нг у себя.
не раз уже говорили, что недобитый оттуда,
еще одно доказательство.
мнение редакции хотелось бы услышать.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
904
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 09:04
#7084
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Цитата:
Доктор СИЗО:
пятки лижете, что бы получить нефтепродукты. По любой его цене

В 1991 году Казахстан перерабатывал 18 млн тонн нефти.
Сейчас 12 млн тонн.
Тоже Путин виноват?
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4465
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 09:08
#7085
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Цитата:
serg kost:

Моя твоя не понималь! Отвали на полштанины!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15301
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 09:17
#7086
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врачи есть на форуме с затоболовки?
у конструктора плохо с головой.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4465
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 09:21
#7087
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Цитата:
alex_60:

Насмешил ю....й! Кайрат и Абайка все про тебя мне рассказали! Как дожился до жизни такой?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15301
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 09:23
#7088
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вот тут тоже крыша едет не спеша..
//Работает на Кремль»: на Украине заявили о сговоре Байдена с Россией //
после того как вчера Сенат США отклонил законопроект
о санкциях против газопровода «Северный поток-2»,
автором которого является республиканец Тед Круз.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15301
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 09:28
#7089
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сейчас американцы выбирают ,где воевать будут.
как известно каждому американскому президенту-
по войне обязательно.
хотят вроде как на украине, но там с кем воевать непонятно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15301
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 09:31
#7090
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Штаты не могут уступить Украину России и проиграть ее.
Если Штаты проиграют Украину, они предстанут никем,
а Россия будет вытирать об них ноги,
тыкать пальцем и смеяться.
поэтому и бесятся с перепугу, бред несут .
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4465
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 09:43
#7091
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Цитата:
alex_60:

Это кому нибудь интересно! Уже совсем ополоумел? Слушаешься только Кайрата и Абайку! ))))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15301
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 09:48
#7092
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вот важная новость
//Российская тиктокерша и певица Клава Кока
неудачно упала на Куршевеле,
после чего оказалась на больничной койке.
Теперь знаменитость передвигается на костылях ///
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
904
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 09:51
#7093
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Моя твоя не понималь

Только методички понимаем? И другим советуем меньше читать?
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14792
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 09:58
#7094
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Цитата:
alex_60:
вот важная новость //Российская тиктокерша и певица Клава Кока неудачно упала на Куршевеле, после чего оказалась на больничной койке. Теперь знаменитость передвигается на костылях ///

Ну всё теперь. Котировки обвалятся, валюты обесценятся, нефть подешевеет...
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