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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 08:19
Цитата:
А тебе, я вижу, в такую рань мешочек другой мешочек припалил?!
Доктор СИЗО:
А тебе, я вижу, в такую рань мешочек другой мешочек припалил?!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 08:20
Цитата:
У нас уже полдевятого! Чай попили на работе!
Уже не ваш земляк:
У нас уже полдевятого! Чай попили на работе!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 08:51
Цитата:
какую мразь приютила нг у себя.
не раз уже говорили, что недобитый оттуда,
еще одно доказательство.
мнение редакции хотелось бы услышать.
таноми52:
"макс шефелев игорь фатьяновЧас назад -1 ХАКЕРЫ ВЫЛОЖИЛИ ПЕРЕПИСКУ ПО НОВОЙ МЕТОДИЧКИ ОТ СБУ БОТАМ01.01.2022Ребята сейчас вбрасываем, что ОДКБ вышвырнули из Казахстана, что Русских пинками выгнали из Казахстана.,вбрасываем с формулировками Старший брат Китай, Китай, Старший брат Си и так далее.Делаем вбросы, что Казахи теперь ненавидят Русских.ОтветитьПоделитьсяПожаловаться" Аблайка-то какой старательный, точно по методичке действует!
"макс шефелев игорь фатьяновЧас назад -1 ХАКЕРЫ ВЫЛОЖИЛИ ПЕРЕПИСКУ ПО НОВОЙ МЕТОДИЧКИ ОТ СБУ БОТАМ01.01.2022Ребята сейчас вбрасываем, что ОДКБ вышвырнули из Казахстана, что Русских пинками выгнали из Казахстана.,вбрасываем с формулировками Старший брат Китай, Китай, Старший брат Си и так далее.Делаем вбросы, что Казахи теперь ненавидят Русских.ОтветитьПоделитьсяПожаловаться" Аблайка-то какой старательный, точно по методичке действует!
какую мразь приютила нг у себя.
не раз уже говорили, что недобитый оттуда,
еще одно доказательство.
мнение редакции хотелось бы услышать.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 904
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 09:04
Цитата:
В 1991 году Казахстан перерабатывал 18 млн тонн нефти.
Сейчас 12 млн тонн.
Тоже Путин виноват?
Доктор СИЗО:
пятки лижете, что бы получить нефтепродукты. По любой его цене
пятки лижете, что бы получить нефтепродукты. По любой его цене
В 1991 году Казахстан перерабатывал 18 млн тонн нефти.
Сейчас 12 млн тонн.
Тоже Путин виноват?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 09:08
Цитата:
Моя твоя не понималь! Отвали на полштанины!
serg kost:
Моя твоя не понималь! Отвали на полштанины!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 09:17
врачи есть на форуме с затоболовки?
у конструктора плохо с головой.
у конструктора плохо с головой.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 09:21
Цитата:
Насмешил ю....й! Кайрат и Абайка все про тебя мне рассказали! Как дожился до жизни такой?
alex_60:
Насмешил ю....й! Кайрат и Абайка все про тебя мне рассказали! Как дожился до жизни такой?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 09:23
вот тут тоже крыша едет не спеша..
//Работает на Кремль»: на Украине заявили о сговоре Байдена с Россией //
после того как вчера Сенат США отклонил законопроект
о санкциях против газопровода «Северный поток-2»,
автором которого является республиканец Тед Круз.
//Работает на Кремль»: на Украине заявили о сговоре Байдена с Россией //
после того как вчера Сенат США отклонил законопроект
о санкциях против газопровода «Северный поток-2»,
автором которого является республиканец Тед Круз.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 09:28
сейчас американцы выбирают ,где воевать будут.
как известно каждому американскому президенту-
по войне обязательно.
хотят вроде как на украине, но там с кем воевать непонятно.
как известно каждому американскому президенту-
по войне обязательно.
хотят вроде как на украине, но там с кем воевать непонятно.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 09:31
Штаты не могут уступить Украину России и проиграть ее.
Если Штаты проиграют Украину, они предстанут никем,
а Россия будет вытирать об них ноги,
тыкать пальцем и смеяться.
поэтому и бесятся с перепугу, бред несут .
Если Штаты проиграют Украину, они предстанут никем,
а Россия будет вытирать об них ноги,
тыкать пальцем и смеяться.
поэтому и бесятся с перепугу, бред несут .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 09:43
Цитата:
Это кому нибудь интересно! Уже совсем ополоумел? Слушаешься только Кайрата и Абайку! ))))
alex_60:
Это кому нибудь интересно! Уже совсем ополоумел? Слушаешься только Кайрата и Абайку! ))))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 09:48
вот важная новость
//Российская тиктокерша и певица Клава Кока
неудачно упала на Куршевеле,
после чего оказалась на больничной койке.
Теперь знаменитость передвигается на костылях ///
//Российская тиктокерша и певица Клава Кока
неудачно упала на Куршевеле,
после чего оказалась на больничной койке.
Теперь знаменитость передвигается на костылях ///
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 904
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 09:51
Цитата:
Только методички понимаем? И другим советуем меньше читать?
Доктор СИЗО:
Моя твоя не понималь
Моя твоя не понималь
Только методички понимаем? И другим советуем меньше читать?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14792
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 09:58
Цитата:
Ну всё теперь. Котировки обвалятся, валюты обесценятся, нефть подешевеет...
alex_60:
вот важная новость //Российская тиктокерша и певица Клава Кока неудачно упала на Куршевеле, после чего оказалась на больничной койке. Теперь знаменитость передвигается на костылях ///
вот важная новость //Российская тиктокерша и певица Клава Кока неудачно упала на Куршевеле, после чего оказалась на больничной койке. Теперь знаменитость передвигается на костылях ///
Ну всё теперь. Котировки обвалятся, валюты обесценятся, нефть подешевеет...
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