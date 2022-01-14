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таноми52:

"макс шефелев игорь фатьяновЧас назад -1 ХАКЕРЫ ВЫЛОЖИЛИ ПЕРЕПИСКУ ПО НОВОЙ МЕТОДИЧКИ ОТ СБУ БОТАМ01.01.2022Ребята сейчас вбрасываем, что ОДКБ вышвырнули из Казахстана, что Русских пинками выгнали из Казахстана.,вбрасываем с формулировками Старший брат Китай, Китай, Старший брат Си и так далее.Делаем вбросы, что Казахи теперь ненавидят Русских.ОтветитьПоделитьсяПожаловаться" Аблайка-то какой старательный, точно по методичке действует!

Цитата:какую мразь приютила нг у себя.не раз уже говорили, что недобитый оттуда,еще одно доказательство.мнение редакции хотелось бы услышать.