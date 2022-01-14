Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 01:05
Цитата:
Саддаму Хусейну тоже мечты?
Серый волк:
мечтающие отрезать голову
мечтающие отрезать голову
Саддаму Хусейну тоже мечты?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 01:06
Позвонок вырвало..
Вот так и казнят ойропейцы..
Лучше бы тогда отрезали голову..
Вот так и казнят ойропейцы..
Лучше бы тогда отрезали голову..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 01:08
Сдается мне, что без ойропейских подстрекателей и у нас не обошлось..
Кто то же отрезал головы нашим..
А теперь бизнес..
Теперь шантаж..
Кто то же отрезал головы нашим..
А теперь бизнес..
Теперь шантаж..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 01:23
Цитата:
Совсем заморочил голову 111! Отрезание головы совсем несложная процедура! Если кончились патроны, или заклинило оружие, солдат должен нейтрализовать противника холодным оружием. Саперная лопатка, штык. Удар в грудь или по шейному позвонку, по черепу! Не ты сделаешь это, тебе сделают это! Кто шустрей окажется!
111:
Совсем заморочил голову 111! Отрезание головы совсем несложная процедура! Если кончились патроны, или заклинило оружие, солдат должен нейтрализовать противника холодным оружием. Саперная лопатка, штык. Удар в грудь или по шейному позвонку, по черепу! Не ты сделаешь это, тебе сделают это! Кто шустрей окажется!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11902
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 01:43
Мне кажется СИЗО и 111 нашли друг друга!
Кто бы мог подумать им в этом помогла отрезанная голова!
Вот такие парадоксы бывают на просторах бывшей империи Елбасы!
Ну что я могу сказать...
Поздравляю вас. Ваш новый президент знает толк в шоу и похоже смог вас подружить на этой почве
Специаьно для вас прикол с отрезанной головой.
[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 00:09]
Кто бы мог подумать им в этом помогла отрезанная голова!
Вот такие парадоксы бывают на просторах бывшей империи Елбасы!
Ну что я могу сказать...
Поздравляю вас. Ваш новый президент знает толк в шоу и похоже смог вас подружить на этой почве
Специаьно для вас прикол с отрезанной головой.
[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 00:09]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 02:09
Цитата:
Серый волк:курс молодого бойца! Слыхали? Или тоже белобилетник? Везет вам!!!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 02:14
Цитата:
Серый волк:мне Абайка написал на форуме, что серый по помойкам шарится! Что так плохо? Закрыли науку?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11902
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 03:25
Цитата:
А в СИЗО кроме курса молодого бойца ещё что-нибудь знают о службе в армии?
Цитата:
Судя по тому, что вы на форуме, а не в СИЗО, шпик-террорист бабайка с номерочком не смог вас завербовать для выхода на улицы.
У изменников Родины и шпиков в методичках написано в первую очередь разрабатывать бывших военных.
Но судя по тому, что он вам плёл, он вас не сильно умным ставит.
Доктор СИЗО:
курс молодого бойца! Слыхали? Или тоже белобилетник? Везет вам!!!
курс молодого бойца! Слыхали? Или тоже белобилетник? Везет вам!!!
А в СИЗО кроме курса молодого бойца ещё что-нибудь знают о службе в армии?
Цитата:
Доктор СИЗО:
мне Абайка написал на форуме, что серый по помойкам шарится! Что так плохо?
мне Абайка написал на форуме, что серый по помойкам шарится! Что так плохо?
Судя по тому, что вы на форуме, а не в СИЗО, шпик-террорист бабайка с номерочком не смог вас завербовать для выхода на улицы.
У изменников Родины и шпиков в методичках написано в первую очередь разрабатывать бывших военных.
Но судя по тому, что он вам плёл, он вас не сильно умным ставит.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11902
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 03:33
Ну ладно раз уже тут появилось три человека муссирующих отрезанные головы (111 СИЗО и какой-то Токаев из Нурсултана) вот вам троим пособие как сделать правдопобный пранк с отрезанной головой.
ПРАВДОПОДОБНЫЙ! А не сказки Алдар Косе.
Так что собирайтесь втроём. делайте и разыгрывайте всех.
Результаты обязательно сюда выкладывайте
[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 00:36]
ПРАВДОПОДОБНЫЙ! А не сказки Алдар Косе.
Так что собирайтесь втроём. делайте и разыгрывайте всех.
Результаты обязательно сюда выкладывайте
[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 00:36]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 05:57
Цитата:
Так и не услышал рассказа о синхрофазотроне под Дубной, за это время могли стать 5 раз великим ученным! Склоняюсь к версии Абайки, что не повезло вам с наукой! Жаль очень жаль молодой человек!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 14.01.2022 - 06:07]
Серый волк:
Так и не услышал рассказа о синхрофазотроне под Дубной, за это время могли стать 5 раз великим ученным! Склоняюсь к версии Абайки, что не повезло вам с наукой! Жаль очень жаль молодой человек!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 14.01.2022 - 06:07]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 06:06
Цитата:
Доктор СИЗО:судя по предоставленным фотографиям, имеете отношение к тамошнному городскому моргу! Жуткие эксперименты проводите молодой человек! Берегите психику!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 06:19
Цитата:
Сколько лампочек за смену меняете в рабочем бюро? Небось китайские лампочки и до вас доехали?
elektron:
Сколько лампочек за смену меняете в рабочем бюро? Небось китайские лампочки и до вас доехали?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1193
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 06:19
Цитата:
Берегите психику!
---
Иначе есть опасность превратиться в шизоидного докторишку!
Доктор СИЗО:
ка
ка
Берегите психику!
---
Иначе есть опасность превратиться в шизоидного докторишку!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 06:35
Цитата:
А что встали в такую рань? Боярышник наружу просится? Горячий песок в мешочке на мошонку ложьте перед сном! Обязательно поможет!
Уже не ваш земляк:
А что встали в такую рань? Боярышник наружу просится? Горячий песок в мешочке на мошонку ложьте перед сном! Обязательно поможет!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 06:47
Цитата:
Лжете как всегда молодой человек! Мне родственники из Сибири снова просили посылочку с тушенкой казахстанской и сервелата побольше положить в ящичек! С чего бы это?
elektron:
Лжете как всегда молодой человек! Мне родственники из Сибири снова просили посылочку с тушенкой казахстанской и сервелата побольше положить в ящичек! С чего бы это?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать