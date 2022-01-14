Отправлено: - 03:25

Доктор СИЗО:

курс молодого бойца! Слыхали? Или тоже белобилетник? Везет вам!!!

Доктор СИЗО:

мне Абайка написал на форуме, что серый по помойкам шарится! Что так плохо?

Цитата:А в СИЗО кроме курса молодого бойца ещё что-нибудь знают о службе в армии?Цитата:Судя по тому, что вы на форуме, а не в СИЗО, шпик-террорист бабайка с номерочком не смог вас завербовать для выхода на улицы.У изменников Родины и шпиков в методичках написано в первую очередь разрабатывать бывших военных.Но судя по тому, что он вам плёл, он вас не сильно умным ставит.