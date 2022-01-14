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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 472 из 472«1...470471472
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7988
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 01:05
#7066
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Цитата:
Серый волк:
мечтающие отрезать голову

Саддаму Хусейну тоже мечты?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7988
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 01:06
#7067
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Позвонок вырвало..
Вот так и казнят ойропейцы..
Лучше бы тогда отрезали голову..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7988
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 01:08
#7068
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Сдается мне, что без ойропейских подстрекателей и у нас не обошлось..
Кто то же отрезал головы нашим..
А теперь бизнес..
Теперь шантаж..
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4460
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 01:23
#7069
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Цитата:
111:

Совсем заморочил голову 111! Отрезание головы совсем несложная процедура! Если кончились патроны, или заклинило оружие, солдат должен нейтрализовать противника холодным оружием. Саперная лопатка, штык. Удар в грудь или по шейному позвонку, по черепу! Не ты сделаешь это, тебе сделают это! Кто шустрей окажется!
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11902
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 01:43
#7070
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Мне кажется СИЗО и 111 нашли друг друга!
Кто бы мог подумать им в этом помогла отрезанная голова! :lol:
Вот такие парадоксы бывают на просторах бывшей империи Елбасы! :lol: :lol:

Ну что я могу сказать...
Поздравляю вас. Ваш новый президент знает толк в шоу и похоже смог вас подружить на этой почве
Специаьно для вас прикол с отрезанной головой.



[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 00:09]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4460
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 02:09
#7071
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Цитата:
Серый волк:
курс молодого бойца! Слыхали? Или тоже белобилетник? Везет вам!!!
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4460
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 02:14
#7072
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Цитата:
Серый волк:
мне Абайка написал на форуме, что серый по помойкам шарится! Что так плохо? Закрыли науку?
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11902
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 03:25
#7073
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Цитата:
Доктор СИЗО:
курс молодого бойца! Слыхали? Или тоже белобилетник? Везет вам!!!

А в СИЗО кроме курса молодого бойца ещё что-нибудь знают о службе в армии? :lol:

Цитата:
Доктор СИЗО:
мне Абайка написал на форуме, что серый по помойкам шарится! Что так плохо?

Судя по тому, что вы на форуме, а не в СИЗО, шпик-террорист бабайка с номерочком не смог вас завербовать для выхода на улицы.
У изменников Родины и шпиков в методичках написано в первую очередь разрабатывать бывших военных.
:lol: Но судя по тому, что он вам плёл, он вас не сильно умным ставит.
:lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11902
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 03:33
#7074
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Ну ладно раз уже тут появилось три человека муссирующих отрезанные головы (111 СИЗО и какой-то Токаев из Нурсултана) вот вам троим пособие как сделать правдопобный пранк с отрезанной головой.
:-)
ПРАВДОПОДОБНЫЙ! А не сказки Алдар Косе.
Так что собирайтесь втроём. делайте и разыгрывайте всех.
Результаты обязательно сюда выкладывайте
:lol:




[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 00:36]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4460
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 05:57
#7075
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Цитата:
Серый волк:

Так и не услышал рассказа о синхрофазотроне под Дубной, за это время могли стать 5 раз великим ученным! Склоняюсь к версии Абайки, что не повезло вам с наукой! Жаль очень жаль молодой человек!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 14.01.2022 - 06:07]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4460
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 06:06
#7076
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Цитата:
Доктор СИЗО:
судя по предоставленным фотографиям, имеете отношение к тамошнному городскому моргу! Жуткие эксперименты проводите молодой человек! Берегите психику!
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4460
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 06:19
#7077
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Цитата:
elektron:

Сколько лампочек за смену меняете в рабочем бюро? Небось китайские лампочки и до вас доехали?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1193
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 06:19
#7078
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Цитата:
Доктор СИЗО:
ка

Берегите психику!
---
Иначе есть опасность превратиться в шизоидного докторишку!
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4460
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 06:35
#7079
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

А что встали в такую рань? Боярышник наружу просится? Горячий песок в мешочке на мошонку ложьте перед сном! Обязательно поможет!
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4460
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 06:47
#7080
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Цитата:
elektron:

Лжете как всегда молодой человек! Мне родственники из Сибири снова просили посылочку с тушенкой казахстанской и сервелата побольше положить в ящичек! С чего бы это?
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Страница 472 из 472«1...470471472
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