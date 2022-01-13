Не знаю, как там с забугорными деятелями, которые, видимо, настолько убедительны
Ну житель Украины вел чат у нас,через который подстрекал выходить людей на протесты Ему какой интерес был в этом? Леха ответь!!) Цитата:
Ждем развития событий, будут ли применять к СМИ, не участвующим в пропаганде достижений власти за народные деньги, ярлык «иноагентов»,
В Казахстане не позволят США и Сорос тут хорошо пустили корни Вот даже НГ на США работает Потому властям придется закусить губы но накажут в итоге каких-нибудь блогеров Но не радио свобода,ни тех кто на госдеп работает,ни остальные СМИ финансируемые из за границы не пострадают Цитата:
Самые важные сообщения народ получал по SMS. Только вот связь получилась совсем уж односторонней.
Ниче народ не умер без новостей о гололёде Главное за эти 3 дня перекрыли кислород мятежникам чтобы они не смогли организоваться
Цитата://прошла в поиске ответа на вопрос: кто во всем этом виноват//
А, действительно, извечные вопросы русской интеллигенции: 1) КТО виноват?? 2) ЧТО делать??, с этим 11 января, разобрались, вроде. Виноват, как всегда: - Чубайс, наверное. Масимов - он же простой исполнитель, душой и телом преданный хозяину.
Старый директор уходит на пенсию и передает дела молодому работнику, который его заменит. Напоследок вручает ему три конверта и говорит: "Как всё будет плохо вскрой первый конверт!" И уходит.У молодого энергичного директора дела идут в гору, организация работает как часы. Но приходит время, когда начинаются трудности. Решений никаких нет. Вскрывает конверт №1. Там написано: "Вали всё на меня!"Он принимает этот совет и начинает на чем свет стоит хаять устаревшую политику старого директора. Дела налаживаются. Но спустя какое-то время снова наступают сложные времена. Конверт №2: "Ври как только можешь!" И он врёт, обещает, изворачивается и вновь дела прут в гору. Время идёт, очередная волна трудностей. Совсем невмоготу. И валить на предыдущего директора не получается, и вранью уже никто не верит... Что делать, вскрывает последний конверт. В нём короткая фраза: "Готовь три конверта..." Видать вскрыл все конверты сразу))
Всё дело в превращениях. Ну вот был Елбасы ещё не елбасы, а малозначительный обитатель бюрократической помойки в дебрях Алма-Аты. А потом вдруг зашаталось, момент и превратился.
Ещё вариант, был в забытой богом глухомани страж порядка. Даже мелочь тырить по карманам у пьяных не всегда возможность выпадала, а потом бац, моментум. И получилось превращение, и он уже рулит блохпостами, операциями...
Ну и новый кандидат в елбасы он тоже... был до момента... ну уже достаточно известно. Но сколько не превращайся и не надевай пиджаки от Кардена и туфли ценой в половину бюджета среднего райцентра, они остались теми же самыми кем были, только в туфлях и пиджаках. И их миропонимание никуда не превратилось. От того и происходят и безумнейшие блок-посты и якобы 40 батальонов нападавших террористов. И в независимой прессе враг копошится! Это одного поля ягоды, хотя конечно смешные.
А вот представьте себе ту уникальную шизу безумных отключателей интернета, когда через год у всех желающих и даже в массовом автомобиле будет Starlink
Ну вот что тогда эти придурки выпучив глаза отключать будут? Представьте их глупые опечаленные рожи! Когда вся планета идет в будущее. В небе уже тысячи спутников раздающих интернет без всяких наземных идиотов и людоедов в погонах.
Могу написать костяк идеи для команды КВН, которая несомненно выиграет изобразив этих клинических идиотов и безумных дикарей, отключающих ножницами интернет в 2022 году 21 века!
Британцам нравится. Они уже год юзают Starlink Starlink расширяет свою географию. Компания Space X в тестовом режиме запустила спутниковый интернет еще в одной стране. Теперь ощутить все плюсы Starlink могут не только жители США и Канады, но и Великобритании. Правда, в первую очередь компания сфокусирована на сельских и отдаленных районах страны, где нет доступа к оптоволокну или кабелю. Цена месячной подписки составляет 89 фунтов стерлингов, а стоимость набора подключения - 439 фунта.
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