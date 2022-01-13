Отправлено: - 18:00

Не знаю, как там с забугорными деятелями, которые, видимо, настолько убедительны

Ждем развития событий, будут ли применять к СМИ, не участвующим в пропаганде достижений власти за народные деньги, ярлык «иноагентов»,

Самые важные сообщения народ получал по SMS. Только вот связь получилась совсем уж односторонней.

Цитата:Ну житель Украины вел чат у нас,через который подстрекал выходить людей на протестыЕму какой интерес был в этом? Леха ответь!!)Цитата:В Казахстане не позволятСША и Сорос тут хорошо пустили корниВот даже НГ на США работаетПотому властям придется закусить губы но накажут в итоге каких-нибудь блогеровНо не радио свобода,ни тех кто на госдеп работает,ни остальные СМИ финансируемые из за границы не пострадаютЦитата:Ниче народ не умер без новостей о гололёдеГлавное за эти 3 дня перекрыли кислород мятежникам чтобы они не смогли организоваться