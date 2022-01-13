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≡ Тимур ГАФУРОВ: Простая замена: вместо СМИ - SMS
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43293
Тимур ГАФУРОВ: Простая замена: вместо СМИ - SMS
Отправлено: 13.01.22 - 17:18
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Первая неделя в режиме ЧП прошла в поиске ответа на вопрос: кто во всем этом виноват. Главной медиаперсоной последних дней по праву стал президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7988
Re: Тимур ГАФУРОВ: Простая замена: вместо СМИ - SMS
Отправлено: 13.01.22 - 17:18
#1
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Ну жена хоть в карты научилась играть, до утра они там одну ночь играли..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7988
Re: Тимур ГАФУРОВ: Простая замена: вместо СМИ - SMS
Отправлено: 13.01.22 - 17:21
#2
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ярлык «иноагентов», как в соседнем государстве, либо погодят?

Это в России?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11920
Re: Тимур ГАФУРОВ: Простая замена: вместо СМИ - SMS
Отправлено: 13.01.22 - 18:00
#3
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Цитата:
Не знаю, как там с забугорными деятелями, которые, видимо, настолько убедительны

Ну житель Украины вел чат у нас,через который подстрекал выходить людей на протесты
Ему какой интерес был в этом? Леха ответь!!)
Цитата:
Ждем развития событий, будут ли применять к СМИ, не участвующим в пропаганде достижений власти за народные деньги, ярлык «иноагентов»,

В Казахстане не позволят
США и Сорос тут хорошо пустили корни
Вот даже НГ на США работает
Потому властям придется закусить губы но накажут в итоге каких-нибудь блогеров
Но не радио свобода,ни тех кто на госдеп работает,ни остальные СМИ финансируемые из за границы не пострадают
Цитата:
Самые важные сообщения народ получал по SMS. Только вот связь получилась совсем уж односторонней.

Ниче народ не умер без новостей о гололёде
Главное за эти 3 дня перекрыли кислород мятежникам чтобы они не смогли организоваться
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2361
Re: Тимур ГАФУРОВ: Простая замена: вместо СМИ - SMS
Отправлено: 13.01.22 - 19:09
#4
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Цитата:
111:
ночь играли..


Не на раздевании, случайно??

Цитата://прошла в поиске ответа на вопрос: кто во всем этом виноват//

А, действительно, извечные вопросы русской интеллигенции:
1) КТО виноват??
2) ЧТО делать??, с этим 11 января, разобрались, вроде.
Виноват, как всегда: - Чубайс, наверное. Масимов - он же простой исполнитель, душой и телом преданный хозяину.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7988
Тимур ГАФУРОВ: Простая замена: вместо СМИ - SMS
Отправлено: 13.01.22 - 21:13
#5
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Цитата:
ACROS:
на раздевании, случайно??

Не, все свои были..
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Ильяс
§ Ильяс
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
30
Re: Тимур ГАФУРОВ: Простая замена: вместо СМИ - SMS
Отправлено: 13.01.22 - 21:34
#6
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Старый директор уходит на пенсию и передает дела молодому работнику, который его заменит. Напоследок вручает ему три конверта и говорит: "Как всё будет плохо вскрой первый конверт!" И уходит.У молодого энергичного директора дела идут в гору, организация работает как часы. Но приходит время, когда начинаются трудности. Решений никаких нет. Вскрывает конверт №1. Там написано: "Вали всё на меня!"Он принимает этот совет и начинает на чем свет стоит хаять устаревшую политику старого директора. Дела налаживаются. Но спустя какое-то время снова наступают сложные времена. Конверт №2: "Ври как только можешь!" И он врёт, обещает, изворачивается и вновь дела прут в гору. Время идёт, очередная волна трудностей. Совсем невмоготу. И валить на предыдущего директора не получается, и вранью уже никто не верит... Что делать, вскрывает последний конверт. В нём короткая фраза: "Готовь три конверта..." Видать вскрыл все конверты сразу))
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11902
Тимур ГАФУРОВ: Простая замена: вместо СМИ - SMS
Отправлено: 13.01.22 - 22:29
#7
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Всё дело в превращениях.
Ну вот был Елбасы ещё не елбасы, а малозначительный обитатель бюрократической помойки в дебрях Алма-Аты. А потом вдруг зашаталось, момент и превратился.

Ещё вариант, был в забытой богом глухомани страж порядка. Даже мелочь тырить по карманам у пьяных не всегда возможность выпадала, а потом бац, моментум. И получилось превращение, и он уже рулит блохпостами, операциями...

Ну и новый кандидат в елбасы он тоже... был до момента... ну уже достаточно известно.
Но сколько не превращайся и не надевай пиджаки от Кардена и туфли ценой в половину бюджета среднего райцентра, они остались теми же самыми кем были, только в туфлях и пиджаках.
И их миропонимание никуда не превратилось.
От того и происходят и безумнейшие блок-посты и якобы 40 батальонов нападавших террористов. И в независимой прессе враг копошится! Это одного поля ягоды, хотя конечно смешные.

:lol:



[video]https://rutube.ru/video/9358e10e25b6734a413a4d9d3192ca30/[/video]

[Исправлено: Серый волк, 13.01.2022 - 19:37]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7988
Тимур ГАФУРОВ: Простая замена: вместо СМИ - SMS
Отправлено: 13.01.22 - 22:35
#8
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Волк опять попортил тут страницу..
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11902
Тимур ГАФУРОВ: Простая замена: вместо СМИ - SMS
Отправлено: 13.01.22 - 22:40
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Волк опять попортил тут страницу..

Что у тебя испортилось на странице? Драгоценный ты наш житель квартала SOHO. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7988
Тимур ГАФУРОВ: Простая замена: вместо СМИ - SMS
Отправлено: 13.01.22 - 22:48
#10
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Цитата:
Серый волк:
Что у тебя испортилось на странице?

Опять эта вертикальная полоса после ссылки и увеличение страницы в ширь..
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11902
Тимур ГАФУРОВ: Простая замена: вместо СМИ - SMS
Отправлено: 13.01.22 - 23:06
#11
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Цитата:
111:
Опять эта вертикальная полоса после ссылки и увеличение страницы в ширь..

Я уж подумал ваши допельгангеры тебе дверь выносят за просмотр видео!
:lol: :lol: :lol:
Просто смени ̶к̶е̶л̶б̶а̶с̶ы̶ браузер на нормальный и ничего не искажается! :lol: :lol:




:lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 13.01.2022 - 20:07]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7988
Тимур ГАФУРОВ: Простая замена: вместо СМИ - SMS
Отправлено: 13.01.22 - 23:16
#12
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Цитата:
Серый волк:
Просто смени ̶к̶е̶л̶б̶а̶с̶ы̶ браузер на нормальный и

У меня яндек то ли альфа, то ли бета, но вроде альфа
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11902
Re: Тимур ГАФУРОВ: Простая замена: вместо СМИ - SMS
Отправлено: 14.01.22 - 02:27
#13
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Цитата:
111:
У меня яндек то ли альфа, то ли бета, но вроде альфа

Главное, чтоб не пятнадцатая буква "О" греческого алфавита.
Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ
А то при ней вертикальные полосы могут быть на месте, но запахи пропадут!

:lol: :lol: :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11902
Тимур ГАФУРОВ: Простая замена: вместо СМИ - SMS
Отправлено: 14.01.22 - 02:35
#14
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А вот представьте себе ту уникальную шизу безумных отключателей интернета, когда через год у всех желающих и даже в массовом автомобиле будет Starlink

Ну вот что тогда эти придурки выпучив глаза отключать будут?
Представьте их глупые опечаленные рожи! :-)
Когда вся планета идет в будущее. В небе уже тысячи спутников раздающих интернет без всяких наземных идиотов и людоедов в погонах.

Могу написать костяк идеи для команды КВН, которая несомненно выиграет изобразив этих клинических идиотов и безумных дикарей, отключающих ножницами интернет в 2022 году 21 века! :lol: :lol: :lol:


Британцам нравится. Они уже год юзают Starlink
Starlink расширяет свою географию. Компания Space X в тестовом режиме запустила спутниковый интернет еще в одной стране. Теперь ощутить все плюсы Starlink могут не только жители США и Канады, но и Великобритании. Правда, в первую очередь компания сфокусирована на сельских и отдаленных районах страны, где нет доступа к оптоволокну или кабелю. Цена месячной подписки составляет 89 фунтов стерлингов, а стоимость набора подключения - 439 фунта.





Тест скорости загрузки достигают 140−160Mbps, аплоад более медленный — до 20Mbps, пинги составляют 25−30ms, что вполне достаточно, стабильнее и надежнее проводных провайдеров в большинстве городов.


[Исправлено: Серый волк, 13.01.2022 - 23:46]
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