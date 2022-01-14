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Ну так я о чем?И потому ойропейцы отрезали ему голову и за это, в том числе..

Цитата:пивная твоя голова!Его собственные офицеры-заговорщики бунт устроили!Бомбардировка силами НАТО и США только потом уже в терминальной стадии когда в стране война шла.Вот что телевизорное отупение делает - везде мерещатся европейцы мечтающие отрезать голову!