Ещё в Ливии была страшная проблема с пресной водой. И геологи, в том числе советские, возможно из нашей крутой на Гоголя (не шарашки стукачей) из Севказгеологии нашли ему огромные запасы подземной пресной воды. Точно так как они нашли южнее Кустаная огромное подземное месторождение чистой воды. Только там это целое подземное море под страной. И Каддафи вложил огромные ресурсы наняв правктичски всех кого мог по всему миру. И страна из пустыни начала превращаться в оазис. Там диаметр труб по которым качали воду на орошение был таким что в них машины ездить могли бы как в тоннеле.
В итоге огромные территории на спутниковых снимках были все в зелёных кружках от поливальных установок. Даже климат в Северной Африке поменялся. На любом сервисе спутниковых снимков, где можно отмотать и посмотреть прошлые годы видно зелёную страну в пустыне. А после прихода к власти мятежников в погонах все эти оросительные системы оказались заброшены. Блокпостёнышам с кирзовыми мозгами не нужны оросительные системы и гигантские водопроводы. Как и экономика им полностью не нужна. У них оказалось доппельгангерное БЛОХПОСТОВОЕ мышление.
111: Ну так я о чем?И потому ойропейцы отрезали ему голову и за это, в том числе..
пивная твоя голова! Его собственные офицеры-заговорщики бунт устроили! Бомбардировка силами НАТО и США только потом уже в терминальной стадии когда в стране война шла. Вот что телевизорное отупение делает - везде мерещатся европейцы мечтающие отрезать голову!
Ой жалко мне вас ребята! Вы другой жизни не видели, и не увидите никогда! У меня внук 6.5 лет свободно шарит в 32 графиках полива своего личного саженца финикового дерева. А что видят ваши дети и внуки? Чем владеют? Отсюда и грязное потребительсеое мышление! От стола к дивану и до унитаза! Весь маршрут!
Доктор СИЗО: Нашим ценам на горючее! Мистеру Путкину пятки лижете,
Да не, это ваш удел. Я бы лично просто не мешал. Но вот правительство... Злыдни же Хотят даже компенсацию потребовать, за непроданные товары из за санкций. на 192 млрда или милона там, точно не в курсе. Ну Россия сама стала то производить, чего ей не хватало.
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