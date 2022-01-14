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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7988
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 00:41
#7051
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Цитата:
serg kost:
Теперь всей страной попали в такой убыток...

Да нет убытка, просто все разворовывают..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8383
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 00:42
#7052
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Завидуй молча,

Дохтер, вас пробило? Чему завидовать то, подскажите? :lol:
У меня рабочее бюро больше вашего дома. Ну или квартиры :lol: :-P

[Исправлено: elektron, 13.01.2022 - 19:43]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11897
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 00:45
#7053
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Ещё в Ливии была страшная проблема с пресной водой. И геологи, в том числе советские, возможно из нашей крутой на Гоголя (не шарашки стукачей) из Севказгеологии нашли ему огромные запасы подземной пресной воды.
Точно так как они нашли южнее Кустаная огромное подземное месторождение чистой воды.
Только там это целое подземное море под страной.
И Каддафи вложил огромные ресурсы наняв правктичски всех кого мог по всему миру.
И страна из пустыни начала превращаться в оазис. Там диаметр труб по которым качали воду на орошение был таким что в них машины ездить могли бы как в тоннеле.



В итоге огромные территории на спутниковых снимках были все в зелёных кружках от поливальных установок. Даже климат в Северной Африке поменялся.
На любом сервисе спутниковых снимков, где можно отмотать и посмотреть прошлые годы видно зелёную страну в пустыне.
А после прихода к власти мятежников в погонах все эти оросительные системы оказались заброшены.
Блокпостёнышам с кирзовыми мозгами не нужны оросительные системы и гигантские водопроводы.
Как и экономика им полностью не нужна. У них оказалось доппельгангерное БЛОХПОСТОВОЕ мышление.
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 13.01.2022 - 22:00]
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4451
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 00:47
#7054
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Цитата:
elektron:

Нашим ценам на горючее! Мистеру Путкину пятки лижете, что бы получить нефтепродукты. По любой его цене.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7988
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 00:47
#7055
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Цитата:
Серый волк:
Ещё в Ливии была страшная проблема с пресной водой

Ну так я о чем?
И потому ойропейцы отрезали ему голову и за это, в том числе..
Богатые негры не нужны никому..
Они должны просить и молить оцропейцев..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7988
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 00:49
#7056
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Зеленые технологии..
Все страны обязаны покупать по огромным ценам, в том числе и мы, подписанты..
А не то, будет как с Ливией..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7988
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 00:51
#7057
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Нам атомная станция и то дешевле выйдет..
Но если нас будут защищать русские, то никакому нашему президенту ойропейцы не придут и не посмеют отрезать голову, по указке США и Канады..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7988
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 00:52
#7058
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Вот собственно..
Старый год..
Проводы..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8383
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 00:56
#7059
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7988
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 00:56
#7060
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Что то не понял, санкции наложили на Россию и теперь запрещают туда продавать холодильники и остальное, кроме посудомоечных машин?
Блин, как будет то тяжело России..
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11897
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 00:57
#7061
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Цитата:
111:
Ну так я о чем?И потому ойропейцы отрезали ему голову и за это, в том числе..

пивная твоя голова! :cry:
Его собственные офицеры-заговорщики бунт устроили!
Бомбардировка силами НАТО и США только потом уже в терминальной стадии когда в стране война шла. :lol:
Вот что телевизорное отупение делает - везде мерещатся европейцы мечтающие отрезать голову! :lol:
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4451
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 01:01
#7062
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Ой жалко мне вас ребята! Вы другой жизни не видели, и не увидите никогда! У меня внук 6.5 лет свободно шарит в 32 графиках полива своего личного саженца финикового дерева. А что видят ваши дети и внуки? Чем владеют? Отсюда и грязное потребительсеое мышление! От стола к дивану и до унитаза! Весь маршрут!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7988
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 01:02
#7063
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Цитата:
Серый волк:
Его собственные офицеры-заговорщики бунт

Ну ну..
Сытые и довольные, устроили..
В это поверить просто невозможно, если б ими кто то не руководил из Нидерландов..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7988
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 01:04
#7064
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Цитата:
Серый волк:
Бомбардировка силами НАТО и США только потом уже

Понятно..
Само собой, потом..
Сперва же идет предательство, агитация и только потом бомбежки, в стиле аля Югославия или Сирия..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8383
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.01.22 - 01:04
#7065
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Нашим ценам на горючее! Мистеру Путкину пятки лижете,

Да не, это ваш удел. Я бы лично просто не мешал. Но вот правительство... Злыдни же :lol:
Хотят даже компенсацию потребовать, за непроданные товары из за санкций. на 192 млрда или милона там, точно не в курсе. Ну Россия сама стала то производить, чего ей не хватало. :lol:
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