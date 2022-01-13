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≡ Тимур ГАФУРОВ: Простая замена: вместо СМИ - SMS
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43293
Тимур ГАФУРОВ: Простая замена: вместо СМИ - SMS
Отправлено: 13.01.22 - 17:18
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Первая неделя в режиме ЧП прошла в поиске ответа на вопрос: кто во всем этом виноват. Главной медиаперсоной последних дней по праву стал президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7942
Re: Тимур ГАФУРОВ: Простая замена: вместо СМИ - SMS
Отправлено: 13.01.22 - 17:18
#1
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Ну жена хоть в карты научилась играть, до утра они там одну ночь играли..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7942
Re: Тимур ГАФУРОВ: Простая замена: вместо СМИ - SMS
Отправлено: 13.01.22 - 17:21
#2
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ярлык «иноагентов», как в соседнем государстве, либо погодят?

Это в России?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11920
Re: Тимур ГАФУРОВ: Простая замена: вместо СМИ - SMS
Отправлено: 13.01.22 - 18:00
#3
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Цитата:
Не знаю, как там с забугорными деятелями, которые, видимо, настолько убедительны

Ну житель Украины вел чат у нас,через который подстрекал выходить людей на протесты
Ему какой интерес был в этом? Леха ответь!!)
Цитата:
Ждем развития событий, будут ли применять к СМИ, не участвующим в пропаганде достижений власти за народные деньги, ярлык «иноагентов»,

В Казахстане не позволят
США и Сорос тут хорошо пустили корни
Вот даже НГ на США работает
Потому властям придется закусить губы но накажут в итоге каких-нибудь блогеров
Но не радио свобода,ни тех кто на госдеп работает,ни остальные СМИ финансируемые из за границы не пострадают
Цитата:
Самые важные сообщения народ получал по SMS. Только вот связь получилась совсем уж односторонней.

Ниче народ не умер без новостей о гололёде
Главное за эти 3 дня перекрыли кислород мятежникам чтобы они не смогли организоваться
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2358
Re: Тимур ГАФУРОВ: Простая замена: вместо СМИ - SMS
Отправлено: 13.01.22 - 19:09
#4
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Цитата:
111:
ночь играли..


Не на раздевании, случайно??

Цитата://прошла в поиске ответа на вопрос: кто во всем этом виноват//

А, действительно, извечные вопросы русской интеллигенции:
1) КТО виноват??
2) ЧТО делать??, с этим 11 января, разобрались, вроде.
Виноват, как всегда: - Чубайс, наверное. Масимов - он же простой исполнитель, душой и телом преданный хозяину.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7942
Тимур ГАФУРОВ: Простая замена: вместо СМИ - SMS
Отправлено: 13.01.22 - 21:13
#5
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Цитата:
ACROS:
на раздевании, случайно??

Не, все свои были..
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