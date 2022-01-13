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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 465 из 465«1...463464465
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15292
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 20:43
#6961
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Цитата:
111:


норм.
давайдавай
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15292
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 20:45
#6962
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Цитата:
Kairat stayer:
Какие американцы,


Федя, иди спать.
тут про Старый Новый Год.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7942
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 20:46
#6963
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Все помылись, побрились во всяких местах, сделали генералку и тд?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
898
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 20:46
#6964
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Цитата:
Доктор СИЗО: Аэс находятся на предпоследнем месте стоимости квт производства. Вред экологии неизмиромо большой!
На сколько лет нам хватит газа для ТЭС и ТЭЦ? Сколько будет стоить газ через5-10-50 лет (смотрим на Европу, и думаем)... Сколько всего полезного можно сделать из газа? Какой вред экологии?! На новых блоках исключены любые утечки радиации. И станции строят даже в экстремально перенаселённом Бангладеш.Цитата:
Kairat stayer: вы же выше первоначально отмечали, что только ядерные державы имеют право их иметь. При этом они есть у союзников США по НАТО, которые официально не являются ядерными.
Я и пишу, что ядерные страны не имеют права передавать ядерное оружие неядерным странам. Был большой скандал. Замяли. И была эта новость давно, с тех пор тишина. Я же дал ссылку на статью, там всё описано.Цитата:
Kairat stayer:
F - 35 невидимки могут применять эти бомбы, не входя в зону досягаемости ПВО

Сколько километров может пролететь планирующая бомба? 50-70? Можно поинтересоваться у ПВО-шника дальностью поражения хотя бы С-400?
А бомбы и ракеты ПВО разучились сбивать?Цитата:
Kairat stayer:
Германия вроде поэтапно консервируют их, в том числе функцианирующие.

Не консервирует, а закрывает, выводит из эксплуатации.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7942
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 20:49
#6965
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Мы тут в Рудный приехали, мочалки забыли, бритвы тоже..
Сейчас хоть набрали..
Обросли уже..
Взял бритву женскую, жена где надо подбрила, попробую сейчас женской побриться, интересно, как получится..
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2575
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 20:54
#6966
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Цитата:
serg kost:
Я и пишу, что ядерные страны не имеют права передавать ядерное оружие неядерным странам. Был большой скандал. Замяли. И была эта новость давно, с тех пор тишина. Я же дал ссылку на статью, там всё описано.


Диванный эксперт, читать я умею, не переобувайся.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7942
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 20:55
#6967
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Подготовка к старому году идет полным ходом..

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15292
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 20:56
#6968
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Цитата:
111:
жена где надо подбрила


очень важна информация. уточни где
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7942
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 21:01
#6969
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Цитата:
alex_60:
очень важна информация. уточни где

В некоторых местах..
Их в принципе немного, сам может догадаешься, например подмышки..
Ну и само собой, интимную зону..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7942
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 21:02
#6970
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Хоть узнаешь немного анатомию женщин перед старым годом и где они бреются..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15292
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 21:12
#6971
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фото давай,. иначе брехня
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4464
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 21:13
#6972
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Цитата:
abaika95:
У кого все хорошо тот и живёт новой жизнью
--_---Это точно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7942
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 21:15
#6973
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Цитата:
alex_60:
фото давай,.

Чье?
Бритой киски?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7942
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 21:17
#6974
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А если бритвы временной, так вот она..

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