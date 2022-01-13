Отправлено: - 20:46

Доктор СИЗО: Аэс находятся на предпоследнем месте стоимости квт производства. Вред экологии неизмиромо большой!

Kairat stayer: вы же выше первоначально отмечали, что только ядерные державы имеют право их иметь. При этом они есть у союзников США по НАТО, которые официально не являются ядерными.

Kairat stayer:

F - 35 невидимки могут применять эти бомбы, не входя в зону досягаемости ПВО

Kairat stayer:

Германия вроде поэтапно консервируют их, в том числе функцианирующие.

Цитата:На сколько лет нам хватит газа для ТЭС и ТЭЦ? Сколько будет стоить газ через5-10-50 лет (смотрим на Европу, и думаем)... Сколько всего полезного можно сделать из газа? Какой вред экологии?! На новых блоках исключены любые утечки радиации. И станции строят даже в экстремально перенаселённом Бангладеш.Цитата:Я и пишу, что ядерные страны не имеют права передавать ядерное оружие неядерным странам. Был большой скандал. Замяли. И была эта новость давно, с тех пор тишина. Я же дал ссылку на статью, там всё описано.Цитата:Сколько километров может пролететь планирующая бомба? 50-70? Можно поинтересоваться у ПВО-шника дальностью поражения хотя бы С-400?А бомбы и ракеты ПВО разучились сбивать?Цитата:Не консервирует, а закрывает, выводит из эксплуатации.