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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 20:43
Цитата:
норм.
давайдавай
111:
норм.
давайдавай
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 20:45
Цитата:
Федя, иди спать.
тут про Старый Новый Год.
Kairat stayer:
Какие американцы,
Какие американцы,
Федя, иди спать.
тут про Старый Новый Год.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 20:46
Все помылись, побрились во всяких местах, сделали генералку и тд?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 898
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 20:46
Цитата:
Сколько километров может пролететь планирующая бомба? 50-70? Можно поинтересоваться у ПВО-шника дальностью поражения хотя бы С-400?
А бомбы и ракеты ПВО разучились сбивать?Цитата:
Не консервирует, а закрывает, выводит из эксплуатации.
Доктор СИЗО: Аэс находятся на предпоследнем месте стоимости квт производства. Вред экологии неизмиромо большой!На сколько лет нам хватит газа для ТЭС и ТЭЦ? Сколько будет стоить газ через5-10-50 лет (смотрим на Европу, и думаем)... Сколько всего полезного можно сделать из газа? Какой вред экологии?! На новых блоках исключены любые утечки радиации. И станции строят даже в экстремально перенаселённом Бангладеш.Цитата:
Kairat stayer: вы же выше первоначально отмечали, что только ядерные державы имеют право их иметь. При этом они есть у союзников США по НАТО, которые официально не являются ядерными.Я и пишу, что ядерные страны не имеют права передавать ядерное оружие неядерным странам. Был большой скандал. Замяли. И была эта новость давно, с тех пор тишина. Я же дал ссылку на статью, там всё описано.Цитата:
Kairat stayer:
F - 35 невидимки могут применять эти бомбы, не входя в зону досягаемости ПВО
F - 35 невидимки могут применять эти бомбы, не входя в зону досягаемости ПВО
Сколько километров может пролететь планирующая бомба? 50-70? Можно поинтересоваться у ПВО-шника дальностью поражения хотя бы С-400?
А бомбы и ракеты ПВО разучились сбивать?Цитата:
Kairat stayer:
Германия вроде поэтапно консервируют их, в том числе функцианирующие.
Германия вроде поэтапно консервируют их, в том числе функцианирующие.
Не консервирует, а закрывает, выводит из эксплуатации.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 20:49
Мы тут в Рудный приехали, мочалки забыли, бритвы тоже..
Сейчас хоть набрали..
Обросли уже..
Взял бритву женскую, жена где надо подбрила, попробую сейчас женской побриться, интересно, как получится..
Сейчас хоть набрали..
Обросли уже..
Взял бритву женскую, жена где надо подбрила, попробую сейчас женской побриться, интересно, как получится..
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2575
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 20:54
Цитата:
Диванный эксперт, читать я умею, не переобувайся.
serg kost:
Я и пишу, что ядерные страны не имеют права передавать ядерное оружие неядерным странам. Был большой скандал. Замяли. И была эта новость давно, с тех пор тишина. Я же дал ссылку на статью, там всё описано.
Я и пишу, что ядерные страны не имеют права передавать ядерное оружие неядерным странам. Был большой скандал. Замяли. И была эта новость давно, с тех пор тишина. Я же дал ссылку на статью, там всё описано.
Диванный эксперт, читать я умею, не переобувайся.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 20:55
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 20:56
Цитата:
очень важна информация. уточни где
111:
жена где надо подбрила
жена где надо подбрила
очень важна информация. уточни где
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 21:01
Цитата:
В некоторых местах..
Их в принципе немного, сам может догадаешься, например подмышки..
Ну и само собой, интимную зону..
alex_60:
очень важна информация. уточни где
очень важна информация. уточни где
В некоторых местах..
Их в принципе немного, сам может догадаешься, например подмышки..
Ну и само собой, интимную зону..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 21:02
Хоть узнаешь немного анатомию женщин перед старым годом и где они бреются..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 21:12
фото давай,. иначе брехня
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4464
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 21:13
Цитата:
abaika95:--_---Это точно.
У кого все хорошо тот и живёт новой жизнью
У кого все хорошо тот и живёт новой жизнью
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 21:15
Цитата:
Чье?
Бритой киски?
alex_60:
фото давай,.
фото давай,.
Чье?
Бритой киски?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 21:17
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