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Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя КНБ
Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя КНБ
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Я робот(Пользователи)
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- 43293
Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя КНБ
Отправлено: 13.01.22 - 16:30
Комитет национальной безопасности РК проводит досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышение должностных полномочий.
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Re: Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя...
Отправлено: 13.01.22 - 16:30
А Самата Абиша, куда - дели?...
Re: Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя...
Отправлено: 13.01.22 - 16:36
Кажется, самата тоже - задерживали?...
Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя КНБ
Отправлено: 13.01.22 - 16:39
Племянники, начавшие все это дело, неприкосновенны...
По закону семью трогать нельзя около двухсот лет...
По закону семью трогать нельзя около двухсот лет...
Re: Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя...
Отправлено: 13.01.22 - 18:45
Цитата:
Цитата:
По закону о статусе Елбасы - его и членов семьи нельзя привлечь к уголовной и административной ответственности, вроде так гласит закон принятый Парламентом.
Наверное, после завершения земной жизни Елбасы - действие закона отменяется, так как нету субьекта закона.
111:
семью трогать нельзя около двухсот лет
семью трогать нельзя около двухсот лет
Цитата:
drakon:
, самата тоже - задерживали?
, самата тоже - задерживали?
По закону о статусе Елбасы - его и членов семьи нельзя привлечь к уголовной и административной ответственности, вроде так гласит закон принятый Парламентом.
Наверное, после завершения земной жизни Елбасы - действие закона отменяется, так как нету субьекта закона.
Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя КНБ
Отправлено: 13.01.22 - 19:00
Цитата:
Кстати, где Елбасы?...
Давно его не видно...
ACROS:
после завершения земной жизни Елбасы -
после завершения земной жизни Елбасы -
Кстати, где Елбасы?...
Давно его не видно...
Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя КНБ
Отправлено: 13.01.22 - 19:15
Цитата:
А родственники то жить останутся, и возможно попытаются взять в будущем власть в свои руки.
Не бедные.
На то бабло, что наработали, и те схемы, что останутся, они могут весь талибан нанять сюда прийти..
ACROS:
Наверное, после завершения земной жизни Елбасы - действие закона отменяется, так как нету субьекта
Наверное, после завершения земной жизни Елбасы - действие закона отменяется, так как нету субьекта
А родственники то жить останутся, и возможно попытаются взять в будущем власть в свои руки.
Не бедные.
На то бабло, что наработали, и те схемы, что останутся, они могут весь талибан нанять сюда прийти..
Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя КНБ
Отправлено: 13.01.22 - 19:17
Цитата:
Может по ошибке тоже выкрали, по горячке так сказать..
drakon:
Кстати, где
Кстати, где
Может по ошибке тоже выкрали, по горячке так сказать..
Re: Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя...
Отправлено: 13.01.22 - 19:18
Цитата:
Почти весь народ же хором кричал: "..шал кет..", он и ушёл; теперь хором зовите - он и придёт, может быть.
drakon:
где Елбасы?...
где Елбасы?...
Почти весь народ же хором кричал: "..шал кет..", он и ушёл; теперь хором зовите - он и придёт, может быть.
Re: Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя...
Отправлено: 13.01.22 - 19:23
Цитата:
Примерно такая же ситуация была и в Азербайджане, когда скончался Гейдар Алиев, только без боевиков и погромов: он тоже внезапно исчез из поле зрения и о нём долгое время ничего не было известно, а сын Ильхам был ещё не при власти.
drakon:
Давно его не видно.
Давно его не видно.
Примерно такая же ситуация была и в Азербайджане, когда скончался Гейдар Алиев, только без боевиков и погромов: он тоже внезапно исчез из поле зрения и о нём долгое время ничего не было известно, а сын Ильхам был ещё не при власти.
Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя КНБ
Отправлено: 13.01.22 - 19:27
Цитата:
Ога, скажет народ хочет, стану ка я президентом опять...
ACROS:
он и придёт, может быть
он и придёт, может быть
Ога, скажет народ хочет, стану ка я президентом опять...
Re: Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя...
Отправлено: 13.01.22 - 19:39
Цитата:
Почему бы не стать: деньги то потекли рекой в страну - нефть в результате событий в Казахстане стала 85$ за баррель, уран подорожал.
Кстати россияне стали спрашивать у своих: - чьи интересы ОДКБ защищала в Казахстане - интересы американцев и европейцев владеющих контрольными пакетами акций нефтегаздобывающих компании??
111:
стану ка я президентом опять.
стану ка я президентом опять.
Почему бы не стать: деньги то потекли рекой в страну - нефть в результате событий в Казахстане стала 85$ за баррель, уран подорожал.
Кстати россияне стали спрашивать у своих: - чьи интересы ОДКБ защищала в Казахстане - интересы американцев и европейцев владеющих контрольными пакетами акций нефтегаздобывающих компании??
Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя КНБ
Отправлено: 13.01.22 - 21:12
Цитата:
Интересы Елбасы, а это и амереканские и ойропейские инвестиции..
Все таки надо признать, благодаря им у нас власть чувствует себя еще боле менее..
ACROS:
интересы американцев и европейцев владеющих контрол
интересы американцев и европейцев владеющих контрол
Интересы Елбасы, а это и амереканские и ойропейские инвестиции..
Все таки надо признать, благодаря им у нас власть чувствует себя еще боле менее..
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