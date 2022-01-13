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≡ Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя КНБ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43293
Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя КНБ
Отправлено: 13.01.22 - 16:30
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Комитет национальной безопасности РК проводит досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышение должностных полномочий.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23825
Re: Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя...
Отправлено: 13.01.22 - 16:30
#1
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А Самата Абиша, куда - дели?... :-o 8-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23825
Re: Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя...
Отправлено: 13.01.22 - 16:36
#2
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Кажется, самата тоже - задерживали?... 8-) :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7942
Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя КНБ
Отправлено: 13.01.22 - 16:39
#3
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Племянники, начавшие все это дело, неприкосновенны...
По закону семью трогать нельзя около двухсот лет...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2358
Re: Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя...
Отправлено: 13.01.22 - 18:45
#4
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Цитата:
111:
семью трогать нельзя около двухсот лет


Цитата:
drakon:
, самата тоже - задерживали?


По закону о статусе Елбасы - его и членов семьи нельзя привлечь к уголовной и административной ответственности, вроде так гласит закон принятый Парламентом.
Наверное, после завершения земной жизни Елбасы - действие закона отменяется, так как нету субьекта закона.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23825
Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя КНБ
Отправлено: 13.01.22 - 19:00
#5
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Цитата:
ACROS:
после завершения земной жизни Елбасы -

Кстати, где Елбасы?... :-o
Давно его не видно... 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7942
Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя КНБ
Отправлено: 13.01.22 - 19:15
#6
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Цитата:
ACROS:
Наверное, после завершения земной жизни Елбасы - действие закона отменяется, так как нету субьекта

А родственники то жить останутся, и возможно попытаются взять в будущем власть в свои руки.
Не бедные.
На то бабло, что наработали, и те схемы, что останутся, они могут весь талибан нанять сюда прийти..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7942
Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя КНБ
Отправлено: 13.01.22 - 19:17
#7
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Цитата:
drakon:
Кстати, где

Может по ошибке тоже выкрали, по горячке так сказать..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2358
Re: Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя...
Отправлено: 13.01.22 - 19:18
#8
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Цитата:
drakon:
где Елбасы?...


Почти весь народ же хором кричал: "..шал кет..", он и ушёл; теперь хором зовите - он и придёт, может быть.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2358
Re: Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя...
Отправлено: 13.01.22 - 19:23
#9
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Цитата:
drakon:
Давно его не видно.


Примерно такая же ситуация была и в Азербайджане, когда скончался Гейдар Алиев, только без боевиков и погромов: он тоже внезапно исчез из поле зрения и о нём долгое время ничего не было известно, а сын Ильхам был ещё не при власти.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7942
Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя КНБ
Отправлено: 13.01.22 - 19:27
#10
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Цитата:
ACROS:
он и придёт, может быть

Ога, скажет народ хочет, стану ка я президентом опять...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2358
Re: Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя...
Отправлено: 13.01.22 - 19:39
#11
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Цитата:
111:
стану ка я президентом опять.


Почему бы не стать: деньги то потекли рекой в страну - нефть в результате событий в Казахстане стала 85$ за баррель, уран подорожал.
Кстати россияне стали спрашивать у своих: - чьи интересы ОДКБ защищала в Казахстане - интересы американцев и европейцев владеющих контрольными пакетами акций нефтегаздобывающих компании??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7942
Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя КНБ
Отправлено: 13.01.22 - 21:12
#12
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Цитата:
ACROS:
интересы американцев и европейцев владеющих контрол

Интересы Елбасы, а это и амереканские и ойропейские инвестиции..
Все таки надо признать, благодаря им у нас власть чувствует себя еще боле менее..
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