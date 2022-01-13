Отправлено: - 19:23

drakon:

Давно его не видно.

Цитата:Примерно такая же ситуация была и в Азербайджане, когда скончался Гейдар Алиев, только без боевиков и погромов: он тоже внезапно исчез из поле зрения и о нём долгое время ничего не было известно, а сын Ильхам был ещё не при власти.